Zaginęła 15-letnia Aleksandra z Wrocławia. Ważny apel policji

Rysopis zaginionej Aleksandry Strączek. Co wiemy o 15-latce?

- Funkcjonariusze od momentu zgłoszenia samowolnego oddalenia się nastolatki prowadzą działania poszukiwawcze, które nie doprowadziły do jej odnalezienia - informuje podkom. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Jak wygląda zaginiona nastolatka? Aleksandra Strączek ma 15 lat, mierzy ok. 162 cm wzrostu. Jest szczupłej budowy ciała, ma ciemne włosy i niebieskie oczy. Nastolatka w chwili zaginięcia ubrana była fioletowe spodnie dresowe, czarną bluzę i czarno-białe buty sportowe. Na nadgarstku 15-latka ma widoczny tatuaż w kształcie serca oraz litera „M”.

Pilny apel policji. Jak pomóc w poszukiwaniach Aleksandry Strączek?

Policjanci proszą o kontakt wszystkie osoby mające jakiekolwiek informacje na temat zaginionej. Zgłaszać się można telefonicznie pod numerem alarmowym 112 oraz bezpośrednio z jednostką prowadzącą poszukiwania, czyli Komisariatem Policji Wrocław-Psie Pole pod numerem telefonu 47 87 146 05, 47 87 145 25.

