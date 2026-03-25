Zaginęła 16-letnia Marcela. Policja pilnie prosi o pomoc

16-letnia Marcela Żochowska zaginęła 24 marca 2026 roku

wieczorem opuściła miejsce zamieszkania i nie wróciła

nie nawiązała kontaktu z rodziną

Zaginęła Marcela Żochowska. Co wiadomo?

Z przekazanych informacji wynika, że dziewczyna zniknęła w godzinach wieczornych. Do tej pory nie udało się ustalić, gdzie może przebywać. Policja podkreśla, że każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może okazać się kluczowa.

Czytaj też: Drzewo runęło na młodego chłopaka w parku. Pół miliona złotych kary dla urzędnika

Rysopis zaginionej 16-latki

Marcela Żochowska ma 16 lat. Jej rysopis przedstawia się następująco:

wzrost: około 160 cm

budowa ciała: szczupła

włosy: czarne, krótkie

uzębienie: pełne

W chwili zaginięcia była ubrana w:

spodnie koloru czarno-zielonego

kremową kurtkę do pasa

Policja zaznacza, że opublikowane zdjęcia dziewczyny pochodzą sprzed czterech lat.

Czytaj też: Groził śmiercią pasażerowi miejskiego autobusu. Miał przy sobie pistolet na kulki

Policja apeluje o kontakt

Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które mogą posiadać informacje o miejscu pobytu 16-latki, o pilny kontakt: numer alarmowy: 112, telefon do policji: 47 874 15 20.

Każda informacja może mieć znaczenie i pomóc w odnalezieniu nastolatki.

