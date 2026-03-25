Zaginęła 16-letnia Marcela. Policja pilnie prosi o pomoc

- 16-letnia Marcela Żochowska zaginęła 24 marca 2026 roku
- wieczorem opuściła miejsce zamieszkania i nie wróciła
- nie nawiązała kontaktu z rodziną
Zaginęła Marcela Żochowska. Co wiadomo?
Z przekazanych informacji wynika, że dziewczyna zniknęła w godzinach wieczornych. Do tej pory nie udało się ustalić, gdzie może przebywać. Policja podkreśla, że każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może okazać się kluczowa.
Czytaj też: Drzewo runęło na młodego chłopaka w parku. Pół miliona złotych kary dla urzędnika
Rysopis zaginionej 16-latki
Marcela Żochowska ma 16 lat. Jej rysopis przedstawia się następująco:
- wzrost: około 160 cm
- budowa ciała: szczupła
- włosy: czarne, krótkie
- uzębienie: pełne
W chwili zaginięcia była ubrana w:
- spodnie koloru czarno-zielonego
- kremową kurtkę do pasa
Policja zaznacza, że opublikowane zdjęcia dziewczyny pochodzą sprzed czterech lat.
Czytaj też: Groził śmiercią pasażerowi miejskiego autobusu. Miał przy sobie pistolet na kulki
Policja apeluje o kontakt
Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które mogą posiadać informacje o miejscu pobytu 16-latki, o pilny kontakt: numer alarmowy: 112, telefon do policji: 47 874 15 20.
Każda informacja może mieć znaczenie i pomóc w odnalezieniu nastolatki.