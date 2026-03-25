Zaginęła 16-letnia Marcela. Policja pilnie prosi o pomoc

Jacek Chlewicki
2026-03-25 18:38

Policja szuka 16-letniej Marceli Żochowskiej, która zaginęła 24 marca 2026 roku. Nastolatka wieczorem wyszła z domu i od tego czasu nie wróciła do domu ani nie skontaktowała się z rodziną. Funkcjonariusze proszą o pomoc wszystkie osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu.

Autor: KPP Legnica/ Materiały prasowe
  • 16-letnia Marcela Żochowska zaginęła 24 marca 2026 roku
  • wieczorem opuściła miejsce zamieszkania i nie wróciła
  • nie nawiązała kontaktu z rodziną

Zaginęła Marcela Żochowska. Co wiadomo?

Z przekazanych informacji wynika, że dziewczyna zniknęła w godzinach wieczornych. Do tej pory nie udało się ustalić, gdzie może przebywać. Policja podkreśla, że każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może okazać się kluczowa.

Rysopis zaginionej 16-latki

Marcela Żochowska ma 16 lat. Jej rysopis przedstawia się następująco:

  • wzrost: około 160 cm
  • budowa ciała: szczupła
  • włosy: czarne, krótkie
  • uzębienie: pełne

W chwili zaginięcia była ubrana w:

  • spodnie koloru czarno-zielonego
  • kremową kurtkę do pasa

Policja zaznacza, że opublikowane zdjęcia dziewczyny pochodzą sprzed czterech lat.

Policja apeluje o kontakt

Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które mogą posiadać informacje o miejscu pobytu 16-latki, o pilny kontakt: numer alarmowy: 112, telefon do policji: 47 874 15 20.

Każda informacja może mieć znaczenie i pomóc w odnalezieniu nastolatki.

Sonda
Czy ktoś z twojej rodziny czy znajomych kiedyś zaginął?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LEGNICA