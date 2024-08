Zaginięcie 35-letniej Izy na A4. Są dwa scenariusze

Gdzie jest 35-letnia Izabela Parzyszek? To pytanie zadają sobie od kilku dni bliscy kobiety, która zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach na autostradzie A4 w piątek, 9 sierpnia. Mieszkanka Kruszyny jechała z Bolesławca do Wrocławia, bo miała odebrać ze szpitala swojego ojca. Ok. 20 kilometrów od domu jej auto uległo jednak awarii, z związku z czym zadzwoniła do taty, by mu o tym powiedzieć, a ten doradził jej wezwanie pomocy drogowej, uspokajając, że sam wróci do domu. Ok. godz. 19.30 mężczyzna zadzwonił do córki, ale okazało się, że z nieznanych przyczyn nikogo nie wezwała, prosząc, by ostatecznie on to zrobił.

Na miejsce dotarli ostatecznie znajomi Izy, ale kobiety już nie było w pobliżu samochodu. W środku został natomiast jej telefon komórkowy, choć zniknęła torba z dokumentami. Wszyscy czekali do ok. godz. 21, licząc, że 35-latka wróci, ale na próżno. Dzień później jej mąż powiadomił policję.

Jak powiedział portalowi Tu Wrocław, policjanci biorą na razie pod uwagę, że jego żona sama oddaliła się z miejsca zdarzenia lub wsiadła do czyjegoś samochodu. Wstępnie wykluczono, by zaginiona chciała na przykład uciec. Ma o tym świadczyć brak aktywności na rachunku bankowym w ostatnich dniach poprzedzających zniknięcie i niepobieranie wcześniej żadnych większych kwot pieniędzy. Dalsza część tekstu poniżej.

Pogrzeb Piotra Michałka słynnego krakowskiego cukiernika Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Świadkowie Jehowy dołączyli do poszukiwań

Poszukiwania okolic, gdzie była po raz ostatni widziana, nie dały na razie rezultatu. Do działań włączyli się również Świadkowie Jehowy, bo zaginiona była członkinią lokalnego zboru.

- My w tej sprawie współpracujemy z policją. Pytamy, co możemy zrobić, a czego nie. Za ich zgodą próbujemy dotrzeć do osób, które mogą wiedzieć coś w tej sprawie. Brało w tym udział (w przeszukaniu terenu przyp. red.) ponad 120 osób. Wszystko było to uporządkowane. Rozplakatowaliśmy pobliskie miejscowości i autostradę, może kierowcy będą coś wiedzieć - powiedział o2.pl jeden z członków wspólnoty.

Izabela Parzyszek mierzy 173 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma długie włosy koloru blond i oczy koloru brązowego.

- Każdy, kto posiada informacje dotyczące zaginionej, proszony jest o nawiązanie kontaktu z Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu pod numerem telefonu: 47 87 33 200 lub 201 - apelują mundurowi.