Potok wylał się na ścieżki! Karkonoski Park Narodowy zamknął szlaki. Sytuacja jest niebezpieczna

Do kiedy będzie padało?

Niż genueński w Polsce. Karkonoski Park Narodowy zamknął niektóre szlaki

W sobotę, 14 września, Karkonoski Park Narodowy ze względu na zagrożenie powodziowe zdecydował o zamknięciu niektórych szlaków. Jak widać na udostępnionych nagraniach (na dole artykułu) potok wdarł się na ścieżkę.

"Zamykamy szlak od drogi krajowej nr 3 do Wodospadu Szklarki. Potok już się wdarł na chodnik (...)" - podał park na platformie X.

"Z powodu wezbrania wody zamknięty do odwołania został także wstęp do gardzieli Wodospadu Kamieńczyka oraz szlak zielony od Betonowego Mostu w Piechowicach wzdłuż rzeki Kamiennej do wysokości parkingu przy Wodospadzie Szklarki" - poinformował KPN na Facebooku. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Ulewne deszcze we Wrocławiu! Grozi nam powódź

Niż genueński w Polsce. Zagrożenie powodziowe. IMGW o sytuacji w Karkonoskim Parku Narodowym

Na "bardzo niebezpieczną" sytuację w Karkonoskim Parku Narodowym zwrócił uwagę także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. "Warunki są bardzo trudne, zagrażające życiu" - napisał IMGW na platformie X. Prognoza pogody wskazuje, że sytuacja może ulec pogorszeniu.

Wodospad SzklarkiProsimy o ostrożność i rezygnację z wycieczek w niebezpieczne miejsca. Fot. Ewa Dobrowolska pic.twitter.com/IObOWtPpL7— KPN profil oficjalny (@Karkonoski_PN) September 14, 2024

Zamykamy szlak od drogi krajowej nr 3 do Wodospadu Szklarki. Potok już się wdarł na chodnik. Fot. Ewa DobrowolskaApelujemy o rezygnację z wycieczek w Karkonosze z uwagi na pogarszającą się sytuację hydrologiczną. pic.twitter.com/e4Pnc4zEgQ— KPN profil oficjalny (@Karkonoski_PN) September 14, 2024