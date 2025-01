Zamaskowany mężczyzna groził dzieciom pod szkołą. W dłoni miał broń!

Chwile grozy pod podstawówką we Wrocławiu

Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek, 7 stycznia, przed szkołą podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Sarbinowskiej 10 we Wrocławiu. Po godzinie 14, gdy dwoje uczniów wyszło z placówki do domu, w ich pobliżu stanął zamaskowany mężczyzna.

- Dwójce dzieci zamaskowany mężczyzna groził przedmiotem przypominającym broń. Dzieci zareagowały wzorowo - natychmiast pobiegły do szkoły i poinformowały o wszystkim dyrekcję. Nikomu nic się nie stało – poinformowało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Na razie nie wiadomo, czy mężczyzna miał w dłoni broń, czy jej atrapę. O groźnym incydencie od razu poinformowana policję oraz Departament Edukacji. - Funkcjonariusze wkrótce pojawili się w szkole oraz przy placówce - patrolując teren. Zabezpieczono też szkolny monitoring – czytamy w komunikacie.

Policja potwierdza zdarzenie, ale nie informuje o szczegółach ze względu na prowadzone czynności. Trwają poszukiwania mężczyzny.

Szkolony psycholog i pedagog przeprowadzili z uczniami rozmowy dotyczące zasad bezpiecznego zachowania na ulicy i wobec obcych. Placówka została zamknięta dla osób trzecich, a rodzice zostali zobowiązani do przyprowadzania i odbierania swoich dzieci ze szkoły.