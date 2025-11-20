Zderzenie tramwajów we Wrocławiu. Miasto stanęło w korkach!

Zderzenie tramwajów we Wrocławiu. Korki i poszkodowani

Do czołowego zderzenia dwóch tramwajów doszło w czwartek (20 listopada) przy niewielkiej prędkości na łuku. Tramwaje zostały unieruchomione i przez godzinę blokowały przejazd także prywatnych aut i innych pojazdów przez plac Jana Pawła II. Płynny ruch udało się przywrócić około godz. 15:40. Jak informuje wrocławskie MPK, tramwajami jechało 160 osób. Poszkodowane zostały 2 osoby, udzielono im pomocy medycznej.

Objazdy i utrudnienia

Tramwaje linii 3, 10 jechały w obu kierunkach objazdem z ul. Lotniczej przez ul. Milenijną, ul. Popowicką, ul. Długą, ul. Dubois, Mosty Pomorskie, Nowy Świat, ul. Kazimierza Wielkiego.

Tramwaje linii 12, 13, 21, 76 jechały w obu kierunkach objazdem przez TAT i ul. Teatralną; tramwaje linii 14 w obu kierunkach jechały objazdem przez ul. Sądową, Kazimierza Wielkiego i ul. Nowy Świat; tramwaje linii 15 w obu kierunkach jechały objazdem od skrzyżowania przy Arkadach przez ul. Świdnicką, Podwale, ul. Krupniczą, ul. Kazimierza Wielkiego i Most Pomorskie.

Objazdy autobusów linii 132 i 144 odbywały się przez most Sikorskiego, Kępę Mieszczańska i ul. Dubois; linii 122 i 127 przez most Sikorskiego, Kępę Mieszczańską i ul. Dmowskiego i ul. Długą.

Zarówno kierowcy tramwajów, jak i kierowcy samochodów powinni być szczególnie uważni na skrzyżowaniach i w miejscach, gdzie występuje duże natężenie ruchu. Bezpieczeństwo na drogach zależy od nas wszystkich!

Sonda Czy lubisz podróżować tramwajem? Tak Nie