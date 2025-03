48 sekund wystarczyło, by zginęło 19 osób. To największa tragedia w polskich górach. 57. rocznica zejścia lawiny w Białym Jarze

Były poseł PiS i dyrektor PCK skazani za gigantyczną aferę! Idą do więzienia

Grzyby w marcu? Ekspert nie ma wątpliwości. Wysyp borowików to mit

Wszystkie loty we Wrocławiu odwołane. Zamkną lotnisko na ponad miesiąc

Co się dzieje?

Zielone znaki drogowe. Co oznaczają?

Zielone znaki drogowe rozgrzewają media społecznościowe. Wielu kierowców nie do końca wie, o co chodzi, a niektórzy zastanawiają się, czy czasem nie przegapili tak istotnych zmian w przepisach ruchu drogowego, jak wprowadzenie nowego oznakowania.

Uspokajamy. Znaki wyglądające ja te dotyczące ograniczenia prędkości, ale z zieloną obwódką, zamiast czerwonej, nie obowiązują w Polsce. Zielone znaki ograniczenia prędkości stosowane są natomiast w Wielkiej Brytanii. Jak informuje portal interia.pl, cytujący prawnika i youtubera Daniela ShenSmitha, specjalizującego się w przepisach ruchu drogowego, zielone znaki zaczęto wprowadzać w ostatnich latach, aby poprawić bezpieczeństwo i uspokoić ruch. W przeciwieństwie do znaków z czerwoną obwódką, zielone mają jedynie funkcję informacyjną. Wskazują sugerowaną prędkość, a ich przekroczenie nie skutkuje mandatem.

Gdzie można spotkać zielone znaki drogowe?

W Polsce nie znajdziemy takich znaków, ale gdy wybierzemy się do Wielkie Brytanii, to zielone znaki ograniczenia prędkości stawiane są najczęściej w pobliżu szkół, na osiedlach mieszkaniowych i w miejscach wymagających szczególnej ostrożności. Nie są one jednak bardzo powszechne.

Nie oznacza to oczywiście, że na polskich drogach nie ma zupełnie znaków koloru zielonego. Dotyczą one jednak zupełnie innych zagadnień, niż sugerowana prędkość.

Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzono zielone tablice rejestracyjne dla pojazdów elektrycznych i wodorowych. Tablice te mają białe znaki na zielonym tle i uprawniają właścicieli takich pojazdów do korzystania z przywilejów, takich jak poruszanie się buspasami czy bezpłatne parkowanie w strefach płatnego parkowania.

W Polsce wprowadzono również znaki drogowe z symbolem „EV” na zielonym tle, wskazujące miejsca przeznaczone dla ładowania pojazdów elektrycznych. Za nieprzestrzeganie tych oznaczeń mogą grozić kary finansowe.

Ponadto zielony kolor w Polsce mają takie znaki jak choćby:

znaki kierunku i miejscowości

strefa czystego transportu

tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości … przed pasem wyłączania