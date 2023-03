Zmiana czasu 2023. Kiedy jest zmiana czasu z zimowego na letni? To już w ten weekend…

Kiedy jest zmiana czasu z zimowego na letni?

Wiosna rozpoczęła się kilka dni temu, a to czas najwyższy również na wiosenną zmianę czasu, czyli przejście z czasu zimowego na czas letni. Przypomnijmy, że zmiany czasu dokonujemy dwa razy w roku.

Przed nami pierwsza zmiana czasu w 2023 roku, czyli przejście na czas letni.

w przypadku zmiany czasu z letniego na zimowy – wskazówki zegara przestawiamy zawsze w ostatnią niedzielę października;

w przypadku zmiany czasu z zimowego na letni – wskazówki zegara przestawiamy zawsze w ostatnią niedzielę marca.

Wiosenna zmiana czasu 2023

Wiosenna zmiana czasu, czyli przejście z czasu zimowego na letni, odbędzie się już w ten weekend, w nocy z soboty na niedzielę z 25 na 26 marca.

Przesunięcie czasu. O której godzinie?

Technicznie zmiana czasu polega na przesunięciu wskazówek zegarów z godziny 2 na godzinę 3, czyli przesunięciu o godzinę do przodu.

To oznacza, że niedziela straci jedną godzinę, a my będziemy spać o godzinę krócej.

Oczywiście z przestawieniem czasu nie musimy czekać do godz. 2 w nocy, można to zrobić zarówno przed położeniem się spać, jak i po przebudzeniu. Warro też sprawdzić nasze urządzenia elektroniczne czy przeróżne gadżety, gdzie czas powinien przestawić się automatycznie.

Zmiana czasu - kiedy ostatni raz?

Przypomnijmy, że w Polsce zmiany czasu są przeprowadzane na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026. Mimo że od wielu lat mówiło się o likwidacji zmiany czasu, na razie to nie nastąpi. Czas będziemy przestawiać dwa razy do roku przynajmniej do 2026 roku. Czy to będzie ostatni raz? O tym przekonamy się dopiero w przyszłości.

Zmiana czasu - specjalny rozkładu jazdy pociągów

W związku ze zmianą czasu z zimowego na letni, PKP Intercity wprowadziła specjalny rozkład jazdy pociągów na noc z 25 na 26 marca. - W tym czasie w trasie będzie 14 pociągów PKP Intercity, które dotrą do stacji docelowej zgodnie z założoną w rozkładzie godziną – informuje przewoźnik.

- Składy, których przyjazd był zaplanowany przed godziną 2:00 będą kursować w czasie zimowym, za to pociągi zaplanowane na przyjazd po godzinie 2:00 - już w czasie letnim - poinformowano. Dodano, że 14 składów PKP Intercity, które będą kursować w noc przejściową dojadą do stacji docelowych około godziny później niż w dni poprzedzające i kolejne. - Na przykład pociąg TLK 81170/1 rel. Świnoujście - Warszawa Gdańska przyjedzie na stację Opalenica o godzinie 01:59 czasu zimowego, a po minucie postoju wyjedzie z niej o 03:00 czasu letniego – wskazano.