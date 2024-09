Kotlinę Kłodzką zalewa kolejna fala. Tym razem są to śmieci

To kolejne ofiary powodzi, która nawiedziła Polskę. Podczas sprzątania zalanych terenów znaleziono dwa ciała

Zmiana czasu na zimowy 2024

Nie tak dawano wydawało się, że koniec zmiany czasu jest już bliski. Unijne prace nad przepisami były już zaawansowane, ale nadeszła pandemia Covid-19 i zostały one odłożone. Dlatego wciąż dwa razy do roku przestawiamy zegarki, co oznacza że zmieniamy czas, który obowiązuje w naszym kraju.

Zmiana czasu z letniego na zimowy odbywa się jesienią. Już pod koniec września wiele osób zadaje sobie pytanie, czy w najbliższy weekend będzie zmiana czasu?

Kiedy jest zmiana czasu z letniego na zimowy?

Wyjaśniamy, że do jesiennej zmiany czasu zawsze dochodzi w ostatni weekend października. To oznacza, że w 2024 roku zmiana czasu nastąpi w nocy z soboty na niedzielę, z 26 na 27 października.

O której godzinie przestawiamy zegarki?

Techniczną stronę zmiany czasu reguluje specjalne rozporządzenie Rady Ministrów.

Odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 tego czasu na godzinę 2 minut 00, która będzie godziną początkową czasu środkowoeuropejskiego

– czytamy w rozporządzeniu.

Zmiana czasu 2024. Śpimy dłużej czy krócej?

W skrócie, zmiana czasu z letniego na zimowy polega na cofnięciu wskazówek zegara z godz. 3 na 2. To oznacza, że w niedzielę, 27 października będziemy spali o godzinę dłużej!

Zmiana czasu: kiedy ostatni raz?

Jak wspomnieliśmy na początku, koniec zmiany czasu był już bliski. Ostatecznie stosowne prace zostały odłożone na bok i nie wiadomo na razie czy, i kiedy, zostaną wznowione.

Wszystko wskazuje na to, że nie nastąpi to przed 2027 rokiem, bowiem do jesieni 2026 roku obowiązuje w Polsce rozporządzenie „w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026”.

Oto daty zmian czasu w latach 2024 – 2026

Czas letni środkowoeuropejski wprowadza się:

w 2025 r. – dnia 30 marca,

w 2026 r. – dnia 29 marca

Czas letni środkowoeuropejski odwołuje się:

w 2024 r. – dnia 27 października,

w 2025 r. – dnia 26 października,

w 2026 r. – dnia 25 października

Sonda Czy zmiana czasu jest potrzebna?! NIE, POWINNIŚMY ZOSTAĆ PRZY CZASIE LETNIM TAK, ZMIANA CZASU MUSI BYĆ! WSZYSTKO MI JEDNO W TEJ KWESTII