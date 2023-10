Zmiana czasu jesień 2023

Wielu z nas irytuje, większość uważa, że nie jest potrzebna. Nie zmienia to faktu, że wciąż zmiana czasu – czyli przejście z czasu letniego na zimowy – przed nami. Do jesiennej zmiany czasu zawsze dochodzi w końcówce października.

Przypomnijmy, że czas zmieniamy dwa razy. Czas zimowy trwa pięć miesięcy, a następnie – pod koniec marca – przechodzimy na czas letni. To dopiero jednak za kilka miesięcy. Znacznie wcześniej, bo już za kilka dni przejdziemy z czasu letniego na czas zimowy.

Kiedy będzie zmiana czasu?

Po przejściu z czasu letniego na zimowy w Polsce będzie obowiązywał czas środkowoeuropejski. Nastąpi to dokładnie w najbliższy weekend, z soboty na niedzielę, czyli z 28 na 29 października 2023 roku.

O której przestawiamy zegarki?

Przejście z czasu letniego na czas zimowy polega na przestawieniu wskazówek zegarów o godzinę do tyłu - z godziny 3 na godzinę 2. Tak jest to zapisane w rozporządzeniu, które reguluje sprawy związane z obowiązującym w naszym kraju czasem.

Oczywiście, nie musimy wstawać w nocy, by zmienić czas dokładnie o tej godzinie. Można zrobić to zarówno wieczorem, zanim położymy się spać, jak i w niedzielę rano, zaraz po przebudzeniu.

Zmiana czasu. Śpimy dłużej czy krócej?

To chyba jedyny plus, jaki wielu z nas dostrzega w zimowej jesiennej zmianie czasu – śpimy o godzinę dłużej.

Niestety, szybciej o godzinę będzie również zapadła zmrok.

Czy to ostatnia zmiana czasu?

Wielu z nas zadaje sobie to pytanie – czy to już ostatnia zmiana czasu? Niestety, mimo zaawansowanych prac na forum Parlamentu Europejskiego, nie udało się odpowiednich przepisów wcielić w życie. To oznacza, że przechodzenie z jednego czasu na drugi będzie trwało przynajmniej kilka lat. Obecnie obowiązujące w tym zakresie prawo zakłada, że zmiany czasu będą obowiązywały co najmniej do 2026 roku.