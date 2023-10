Zmiana czasu 2023. Kiedy jest zmiana czasu z letniego na zimowy?

Kiedy jest zmiana czasu z letniego na zimowy?

Za oknami jesień w pełni. Robi się coraz chłodniej, a liście drzew zmieniają kolory z zielonych na żółte i brązowe. Skoro jest już październik, to oznacza, że wkrótce czeka nas zmiana czasu z letniego na zimowy. Fachowo nazywa się to odwołaniem czasu środkowoeuropejskiego letniego – wtedy w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać czas zimowy czyli czas środkowoeuropejski. Będzie on obowiązywał przez pięć miesięcy, do końca marca przyszłego roku.

Kiedy przestawiamy zegarki?

Kiedy dokładnie przejdziemy z czasu letniego na zimowy? Moment ten jest ściśle określony przepisami i przypada zawsze na ostatni weekend października. Zmiana czasu nastąpi w nocy z soboty na niedzielę (28/29 października 2022). Wtedy przestawimy wskazówki zegarków.

O której przestawiamy czas?

Jesienna zmiana czasu polega na przestawieniu wskazówek zegara o godzinę do tyłu - z godziny 3 na godzinę 2 w niedzielę, 29 października. Oczywiście nie musimy w tym momencie przestawiać zegarków, można to zrobić zarówno wieczorem, jak i rano. Ważne, żeby sprawdzić, czy czas się automatycznie nie zmienił.

Zmiana czasu: śpimy dłużej czy krócej?

Przejście na czas zimowy, a więc cofnięcie wskazówek zegarków, oznacza, że w niedzielę będziemy spali o godzinę dłużej.

W większości miast natomiast komunikacja miejska będzie na tę jedną noc podróżowała na podstawie specjalnych rozkładów jazdy. Najlepiej przed wybraniem się w drogę sprawdzić jak jeżdżą w tym czasie linie nocne.

Zmiana czasu: czy to ostatni raz?

Kiedy koniec zmiany czasu? To pytanie zadajmy sobie od lat. Mimo że prace nad prawnymi regulacjami dotyczącymi likwidacji zmiany czasu były prowadzone, wciąż nie udało się zatwierdzić odpowiednich przepisów na forum Unii Europejskiej.

Jeszcze przynajmniej przez kilka lat będą obowiązywały zmiany czasu. Według obowiązującego obecnie w Polsce rozporządzenia „w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026” zmiana czasu zostanie przynajmniej do 2026 roku.