Zmiana czasu na letni 2025. Kiedy przestawiamy zegarki? Śpimy krócej czy dłużej?

Wszystkie loty we Wrocławiu odwołane. Zamkną lotnisko na ponad miesiąc

Co się dzieje?

Pielęgniarka miała dawać pacjentom zawyżone dawki leków. „Tym, co nie dali pospać”

Zmiana czasu na letni 2025

Zmiana czasu z zimowego na letni to coroczne wydarzenie, które wpływa na codzienne funkcjonowanie milionów ludzi. Przypomnijmy, że ze zmianą czasu mamy do czynienia dwa razy do roku – w październiku rozpoczyna się czas zimowy, a po pięciu miesiącach - w marcu – przechodzimy na czas letni.

Kiedy zmiana czasu na letni?

W 2025 roku przestawienie zegarków nastąpi w ostatni weekend marca, w nocy z soboty na niedzielę, 30 marca. O godzinie 2 przestawiamy wskazówki zegara na 3, czyli przesuwamy czas do przodu.

Zmiana czasu. Śpimy krócej czy dłużej?

Podczas wiosennej zmiany czasu będziemy spać godzinę krócej, ale zyskamy więcej światła dziennego wieczorem.

Kiedy zmieniamy czas na letni w 2025 roku?

Zmiana czasu na letni w 2025 roku odbędzie się w ostatnią niedzielę marca, zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej. Przejście z czasu zimowego na letni pozwala lepiej wykorzystać naturalne światło słoneczne, co może przyczynić się do oszczędności energii elektrycznej.

Dlaczego zmieniamy czas na letni?

Zmiana czasu ma na celu dostosowanie rytmu dnia do długości dnia słonecznego. Wprowadzenie czasu letniego pozwala na:

Efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego – dłuższe dni oznaczają więcej światła wieczorem;

Oszczędność energii – mniejsze zużycie sztucznego oświetlenia;

Korzyści dla zdrowia – więcej światła dziennego wpływa na poprawę samopoczucia i poziomu energii.

Czy to ostatnia zmiana czasu?

Od kilku lat w Unii Europejskiej trwa dyskusja na temat zniesienia zmiany czasu. W 2019 roku Parlament Europejski poparł propozycję zakończenia przestawiania zegarków, ale ostateczne decyzje pozostawiono państwom członkowskim. Na ten moment zmiana czasu w 2025 roku wciąż obowiązuje.

Jak przygotować się do zmiany czasu na letni?

Przejście na czas letni może powodować chwilowe zaburzenia rytmu dobowego. Oto kilka sposobów, aby złagodzić skutki zmiany czasu:

Stopniowe przesuwanie godzin snu – kilka dni wcześniej kładź się spać 15–30 minut wcześniej;

Unikanie kofeiny i ekranów przed snem – pomagają szybciej zasnąć;

Ekspozycja na naturalne światło – spędzanie czasu na świeżym powietrzu ułatwia adaptację.

Potencjalna zmiana czasu na wiosnę w kolejnych latach

Jeśli obecne przepisy zostaną jednak utrzymane po 2026 roku, zegarki będziemy przestawiać na czas letni w następujących dniach:

w 2026 roku – w nocy z 28 na 29 marca

w 2027 roku - w nocy z 27 na 28 marca

w 2028 roku - w nocy z 25 na 26 marca

w 2029 roku - w nocy z 24 na 25 marca

w 2030 roku - w nocy z 30 na 31 marca

Wiosna 2025. Oto najpopularniejsze parki i ogrody w Polsce. Rozpoznasz je po zdjęciu? Sprawdź swoją wiedzę Pytanie 1 z 10 W którym mieście znajduje się ten park? Warszawa Lublin Poznań Następne pytanie