Łzy płyną, gdy znajomi wspominają Gabriela Seweryna. Mówią o chorobie i kłopotach

Śmierć gwiazdy "Królowych Życia"

Znajomi wspominają Gabriela Seweryna. Ich słowa chwytają za serce. Mówią o chorobie i kłopotach gwiazdora "Królowych Życia"

Piotr Jędzura | SES 13:04 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Gabriel Seweryn zmarł nagle we wtorek, 28 listopada, w szpitalu w Głogowie. Śmierć uczestnika "Królowych Życia" wstrząsnęła nie tylko miłośnikami popularnego programu TTV, ale też osobami z jego otoczenia, którzy nie traktowali go jak gwiazdę telewizji, lecz zwykłego człowieka i przyjaciela. "Bardzo będzie nam go brakować. Gabriel był miłym, uczynnym, ciepłym oraz delikatnym mężczyzną" – mówią znajomi "Versace z Głogowa".