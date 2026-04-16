Zuchwały napad na konwój z pieniędzmi we Wrocławiu. Sprawcy zniknęli z gotówką

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-04-16 17:32

W połowie kwietnia na wrocławskich ulicach rozegrały się sceny rodem z filmu akcji. Przestępcy celowo doprowadzili do zderzenia z samochodem przewożącym pieniądze z kantoru, po czym błyskawicznie zrabowali setki tysięcy złotych i uciekli. Znamy szczegół tego zdarzenia.

Brutalny napad na pracowników kantoru we Wrocławiu

  • do zuchwałej kradzieży doszło we Wrocławiu 15 kwietnia
  • bandyci celowo wywołali kolizję drogową
  • łupem złodziei padło ponad ćwierć miliona złotych oraz 15 tysięcy funtów brytyjskich
  • w przestępstwie uczestniczyły przynajmniej cztery osoby korzystające z dwóch samochodów
  • żaden z uczestników zdarzenia nie odniósł obrażeń
  • śledztwo w tej sprawie nadzorują lokalna policja i prokuratura

Jak wynika z policyjnych ustaleń, do dramatycznych wydarzeń doszło krótko po godzinie 12:20. Zatrudnieni w kantorze pracownicy jechali samochodem służbowym ulicą Lwowską, zmierzając w stronę ulicy Zaporoskiej. W ułamku sekundy kierowca jadącej z naprzeciwka skody celowo zjechał na ich pas, doprowadzając do czołowego zderzenia obu pojazdów.

Zaraz po kraksie z osobówki wyskoczyło dwóch napastników. Błyskawicznie wybili oni szyby w pojeździe konwojentów i wyciągnęli z wnętrza plecak wypchany gotówką. Według oficjalnych danych znajdowało się w nim dokładnie 251 181 złotych oraz 15 tysięcy funtów.

Akcja była doskonale zaplanowana. Zaledwie moment po ataku, drogę poszkodowanym odciął jadący z tyłu seat, w którym czekali kolejni bandyci. To właśnie do tego samochodu przesiedli się sprawcy, po czym uciekli w nieznanym kierunku.

Prokuratura szuka sprawców. Złodzieje z Wrocławia zapadli się pod ziemię

Obecnie sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Fabryczna. Jak przekazano, poszkodowani konwojenci nie wymagali interwencji medycznej, ponieważ w wyniku celowej kolizji nikt nie odniósł obrażeń ciała.

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie rozboju dokonanego w dniu 15 kwietnia 2026 r. na pracownikach kantoru wymiany walut przy ul. Pereca we Wrocławiu, tj. o przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. – przekazał rzecznik prokuratury Damian Pownuk.

Funkcjonariusze policji prowadzą obecnie zakrojone na szeroką skalę poszukiwania, które mają na celu szybkie namierzenie i zatrzymanie wszystkich uczestników napadu. Z uwagi na dobro toczącego się postępowania, śledczy odmawiają na razie podawania jakichkolwiek dodatkowych szczegółów operacyjnych.

