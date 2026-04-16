Zuchwały napad na konwój z pieniędzmi we Wrocławiu. Sprawcy zniknęli z gotówką

Brutalny napad na pracowników kantoru we Wrocławiu

do zuchwałej kradzieży doszło we Wrocławiu 15 kwietnia

bandyci celowo wywołali kolizję drogową

łupem złodziei padło ponad ćwierć miliona złotych oraz 15 tysięcy funtów brytyjskich

w przestępstwie uczestniczyły przynajmniej cztery osoby korzystające z dwóch samochodów

żaden z uczestników zdarzenia nie odniósł obrażeń

śledztwo w tej sprawie nadzorują lokalna policja i prokuratura

Jak wynika z policyjnych ustaleń, do dramatycznych wydarzeń doszło krótko po godzinie 12:20. Zatrudnieni w kantorze pracownicy jechali samochodem służbowym ulicą Lwowską, zmierzając w stronę ulicy Zaporoskiej. W ułamku sekundy kierowca jadącej z naprzeciwka skody celowo zjechał na ich pas, doprowadzając do czołowego zderzenia obu pojazdów.

Zaraz po kraksie z osobówki wyskoczyło dwóch napastników. Błyskawicznie wybili oni szyby w pojeździe konwojentów i wyciągnęli z wnętrza plecak wypchany gotówką. Według oficjalnych danych znajdowało się w nim dokładnie 251 181 złotych oraz 15 tysięcy funtów.

Akcja była doskonale zaplanowana. Zaledwie moment po ataku, drogę poszkodowanym odciął jadący z tyłu seat, w którym czekali kolejni bandyci. To właśnie do tego samochodu przesiedli się sprawcy, po czym uciekli w nieznanym kierunku.

Prokuratura szuka sprawców. Złodzieje z Wrocławia zapadli się pod ziemię

Obecnie sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Fabryczna. Jak przekazano, poszkodowani konwojenci nie wymagali interwencji medycznej, ponieważ w wyniku celowej kolizji nikt nie odniósł obrażeń ciała.

– Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie rozboju dokonanego w dniu 15 kwietnia 2026 r. na pracownikach kantoru wymiany walut przy ul. Pereca we Wrocławiu, tj. o przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. – przekazał rzecznik prokuratury Damian Pownuk.

Funkcjonariusze policji prowadzą obecnie zakrojone na szeroką skalę poszukiwania, które mają na celu szybkie namierzenie i zatrzymanie wszystkich uczestników napadu. Z uwagi na dobro toczącego się postępowania, śledczy odmawiają na razie podawania jakichkolwiek dodatkowych szczegółów operacyjnych.