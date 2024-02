Wrocław. Nastolatka spadła z dużej wysokości

Do zdarzenia doszło w piątek (23 lutego). Po godz. 16.30 straż pożarna otrzymała dramatyczne zgłoszenie, że w opuszczonym elewatorze zbożowym przy ul. Rychtalskiej we Wrocławiu doszło do wypadku – 15-letnia dziewczyny wpadła do szybu i spadła z dużej wysokości.

Na miejscy natychmiast udało się sześć zastępów straży pożarnej, w tym strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego.

- Przy użyciu technik alpinistycznych ewakuowali oni osobę poszkodowaną z przestrzeni, w której się znajdowała. Następnie w noszach przymocowanych do kosza drabiny mechanicznej została ewakuowana z budynku i przekazana Zespołowi Ratownictwa Medycznego – informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Jak się okazało, nastolatka spadła z wysokości około 8 metrów. Miała wiele szczęścia, bo wypadek mógł skończyć się tragicznie. Na szczęście, według nieoficjalnych informacji, nie odniosła poważniejszych obrażeń.

Przypomnijmy, że elewator zbożowy na Kleczkowie od lat stoi opuszczony i niszczeje. Stał się również miejscem odwiedzin przez młodych ludzi, którzy ryzykując zdrowiem, a nawet życiem, spędza tutaj wolny czas.