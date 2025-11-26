34-latek porwany i przewożony w bagażniku! Mężczyzna nie żyje. Szokujące ustalenia po pościgu we Wrocławiu

Michał Michalak
2025-11-26 10:57

Policja we Wrocławiu prowadzi śledztwo ws. ze zdarzeniami ze środowego poranka, 26 listopada, gdy na ulicach miasta doszło do pościgu, który zakończył się wypadkiem. Uciekający przed mundurowymi dwaj mężczyźni w wieku 37 lat zderzyli się z tramwajem. W bagażniku ich volkswagena znaleziono 34-latka, który zmarł po przewiezieniu do szpitala. Mężczyzna miał zostać pobity i uprowadzony.

  • W środę we Wrocławiu doszło do dramatycznego pościgu po zgłoszeniu o pobiciu i porwaniu mężczyzny.
  • Podejrzani, uciekając przed policją, zderzyli się z tramwajem na skrzyżowaniu Grabiszyńskiej i Gajowickiej.
  • W bagażniku ich samochodu znaleziono porwanego 34-latka, który niestety zmarł w szpitalu.
  • Co doprowadziło do tej tragedii i jakie są dalsze ustalenia śledztwa? Sprawdź szczegóły zdarzenia.

Wrocław. Pościg policji zakończony wypadkiem. Porwany 34-latek nie żyje

W środę, 26 listopada, po północy policjanci z Wrocławia otrzymali informację, że na terenie miasta mogło dojść do pobicia i porwania mężczyzny. Mundurowi ustalili, że domniemani sprawcy mogą się poruszać volkswagenem touranem, który to pojazd został namierzony na jednej z ulic po godz. 4 - wtedy wszczęto pościg.

Uciekający przed mundurowymi dwaj mężczyźni w wieku 37 lat wjechali na skrzyżowanie ulic: Grabiszyńskiej i Gajowickiej na czerwonym świetle i uderzyli w tramwaj linii nr 20. Nikomu z pasażerów nic się nie stało, ale ranni zostali sami uciekinierzy. To nie wszystko.

- W bagażniku pojazdu znajdował się 34-latek, który razem z dwoma innymi mężczyznami trafił do szpitala. Po godz. 6 otrzymaliśmy informację, że najmłodszy z poszkodowanych nie żyje - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" podkomisarz Aleksandra Freus z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Postępowanie policji w tej sprawie nadzoruje prokuratura. 

Wrocław. Pościg i wypadek z udziałem tramwaju
