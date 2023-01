Co na to Jarosław Obremski?

7356 zł - tyle zarabia się we Wrocławiu. „Chyba, jak ktoś ma dwie wypłaty”

Zabiła go kanapka. Koszmarna śmierć 39-latka podczas spotkania ze znajomym

Tragiczny wypadek w Uciechowie

Do koszmarnego wypadku doszło w piątek, 13 stycznia, na drodze wojewódzkiej nr 384, na wysokości Uciechowa pod Dzierżoniowem. Około godz. 13.30 zderzyły się tam osobowy nissan i śmieciarka.

- Policjanci wstępnie ustalili, że 42-letni kierowca podróżujący nissanem, zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do zderzenia z ciężarowym mercedesem prowadzonym przez 52-latka. Niestety, kierowca osobówki oraz pasażerowie w wieku 77 i 79 lat ponieśli śmierć na miejscu - mówi nadkom. Marcin Ząbek z KPP Dzierżoniów.

Osobówką jechał mieszkaniec powiatu dzierżoniowskiego, który podróżował ze swoimi teściami.

- Kierowca ciężarówki i 42-letni pasażer zostali zabrani przez służby medyczne. Jeden z mężczyzn przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - dodaje Ząbek.

Chodzi o kierowcę śmieciarki, którego ratownicy musieli reanimować, bowiem ustały mu funkcje życiowe. Na szczęście, udało się je przywrócić, ale mężczyzna jest w bardzo ciężkim stanie.

Trwa prokuratorskie śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności oraz przyczyny tego straszliwego wypadku. Z zeznań świadków wynika, że zanim doszło do tragedii, to nissan kilka razy zjechał ze swojego na przeciwległy pas. Za każdym razem kierowca wracał na swój tor jazdy, aż do feralnego zderzenia ze śmieciarką.