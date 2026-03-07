Aktorka Magdalena Majtyka znaleziona martwa. Jest śledztwo prokuratury

Aktorka Magdalena Majtyka, zaginiona 4 marca we Wrocławiu, została odnaleziona martwa 6 marca na terenie Biskupic Oławskich.

Samochód aktorki znaleziono rozbity w Biskupicach Oławskich, jednak jej samej nie było w pojeździe.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci Magdaleny Majtyki, a ciało zostało skierowane na sekcję zwłok; udział osób trzecich nie został wykluczony ani potwierdzony.

Magdalena Majtyka była aktorką znaną z ról w serialach ("Na Wspólnej", "Ojciec Mateusz", "Na dobre i na złe") i filmach ("Kler"), a także tancerką i choreografką związaną ze środowiskiem artystycznym we Wrocławiu.

Aktorka Magdalena Majtyka nie żyje

Znana aktorka Magdalena Majtyka zaginęła 4 marca br. Kobieta oddaliła się z miejsca zamieszkania przy ul. Iwaszkiewicza we Wrocławiu i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Rozpoczęły się poszukiwania. Mąż zaginionej opublikował w mediach społecznościowych apel o pomoc w poszukiwaniach. „Madziu, wróć do nas, kochamy ciebie i czekamy” - zwrócił się bezpośrednio do zaginionej żony.

W piątek, 6 marca, po godzinie 14, nastąpił przełom. Samochód, którym poruszała się Magdalena Majtyka, został odnaleziony rozbity w Biskupicach Oławskich. Kobiety w pojeździe nie było.

Nadzieja na odnalezienie kobiety żywej nie gasła, aż do godzin popołudniowych. Po godz.18 policja poinformowała o odnalezieniu ciała zaginionej. Spełnił się najczarniejszy ze scenariuszy.

- Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że zaginiona 41-letnia Magdalena Majtyka nie żyje. Ciało kobiety zostało odnalezione w dniu dzisiejszym na terenie Biskupic Oławskich. Na miejscu prowadzone są czynności przez policjantów pod nadzorem prokuratury - podała policja.

Jest śledztwo prokuratury

Wieczorem podczas konferencji prasowej p.o. aspirant sztabowy Anna Nicer z wrocławskiej policji poinformowała, że prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci Magdaleny Majtyki.

- Prokurator skierował ciało ofiary na sekcję zwłok. Nie wykluczył ani nie potwierdził udziału osób trzecich. To postępowanie jest zakwalifikowane jako śledztwo, dlatego wszelkie okoliczności i przyczyny tego zdarzenia i śmierci będą wyjaśniane - poinformowała policjantka. - Z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa i dobro rodziny żadnych szczegółów nie będziemy przekazywać – dodała.

Kim była Magdalena Majtyka?

Magdalena Majtyka urodziła się w 1984 roku i od kilkunastu lat była związana z polskim środowiskiem artystycznym - zarówno ekranowym, jak i scenicznym. Występowała w licznych produkcjach. Jej nazwisko pojawia się w obsadach takich tytułów telewizyjnych jak „Na Wspólnej”, „Ojciec Mateusz”, „Na dobre i na złe”, „Komisarz Alex”, „1670” czy produkcjach filmowych, m.in. „Pan Samochodzik i Templariusze”, „Światło nocy”, „Kabaret śmierci” i „Kler".

Była również tancerką i choreografką. Jej dorobek obejmował prezentacje w teatrach oraz udział w spektaklach, a także współpracę przy produkcjach, w których sprawność fizyczna była dodatkowym atutem. Magdalena Majtyka była aktywna teatralnie we Wrocławiu i współpracowała z miejscowymi ośrodkami sztuki scenicznej.

