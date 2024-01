Wrocław. Kradzież sztabki złota w centrum

Do zdarzenia doszło we wtorek, 9 stycznia, po godz. 15. Do punktu sprzedaży złota znajdującego się przy ul. Ruskiej we Wrocławiu przyszedł mężczyzna, który najprawdopodobniej udawał klienta. Później doszło do przestępstwa - jaki przebieg miał napad?

Policja na razie nie udziela szczegółowych na temat zdarzenia. - Mogę jedynie potwierdzić, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym przy ul. Ruskiej. Trwają działania policyjne mające na celu ustalenie i ujęcie sprawcy – powiedział mł. asp. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Według Radia Wrocław, mężczyzna miał poprosić o pokazanie towaru, a kiedy miał go na wyciągnięcie ręki, zaatakował ochroniarza i uciekł z łupem. Według Gazety Wrocławskiej, złodziej ukradł sztabkę złota.