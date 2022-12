Z Wrocławia prosto do Seulu? Władze województwa i lotniska zabiegają o nowe połączenie

Na razie tylko pięć razy w tygodniu i tylko z Warszawy. Połączenia z Polski do Korei Południowej możliwe są wyłącznie z Lotniska Chopina w stolicy. Ale być może zmieni się to w niedalekiej przyszłości. Podczas misji gospodarczej w ramach programu Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza, delegacja z Dolnego Śląska odwiedziła stolicę Korei Południowej, gdzie odbyła wiele spotkań biznesowych. Jedno z nich miało miejsce w Porcie Lotniczym Seul-Incheon, gdzie wiceprezes Portu Lotniczego Wrocław Cezary Pacamaj oraz członkowie zarządu województwa spotkali się z prezesem lotniska Incheon Kimem Kyung-Wookiem.

Delegaci rozmawiali o możliwości uruchomienia bezpośrednich połączeń między stolicą Republiki Korei a Dolnym Śląskiem. Dlaczego akurat takiego? Bo spośród zarejestrowanych w Polsce ponad 500 przedsiębiorstw z kapitałem koreańskim, około połowa znajduje się właśnie w okolicach Wrocławia. Oprócz gigantycznej fabryki LG są tu też inne zakłady czołowych koreańskich firm. A to oznacza to, że istnieje potrzeba stworzenia bezpośredniego połączenia z Wrocławia do Seulu, aby ułatwić obywatelom Korei transport do pracy, rodziny oraz do celów turystycznych.

i Autor: UMWD Tymoteusz Myrda i Cezary Pacamaj

I są na to twarde dowody. Według danych zgromadzonych przez wrocławskie lotnisko, Seul to kierunek nr 1 wśród podróży do Azji. W 2016 r. było w sumie około 5 tys. rezerwacji rocznie. Dwa lata później ponad 18 tys. rezerwacji, w 2022 r. (do września) - prawie 25 tys. rezerwacji. To pokazuje, że jest zapotrzebowanie na loty w tamtym kierunku i możliwość bezpośredniego przelotu mogłaby cieszyć się ogromnym zainteresowaniem.

- Relacje biznesowe między Koreą Południową a Polską układają się bardzo dobrze. W trakcie delegacji przedstawiliśmy koreańskim przedsiębiorcom potencjał Dolnego Śląska i inwestycje, które już zostały w naszym regionie zrealizowane. Wierzę, że rozmowy między Portem Lotniczym Wrocław a Portem Lotniczym Seul-Inczon zakończą się pozytywnie i zyskamy wsparcie tego projektu ze strony zarządu seulskiego lotniska. Obie strony widzą, jak duże korzyści mogą przynieść regularne połączenia lotnicze na tej trasie – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

W trakcie rozmów podkreślano, że połączenia z Polski do Korei stanowią lukę, którą trzeba wypełnić. Bo niemal każdy samolot na tej trasie jest wypełniony w 100 procentach.

i Autor: UMWD Spotkanie na lotnisku w Seulu

- Seul obsługuje ponad 71 mln pasażerów. Zdajemy sobie sprawę, że to jeszcze nie są wrocławskie możliwości, ale chcemy się równać do najlepszych. Obecnie planujemy rozbudowę naszego portu lotniczego. Musimy się ciągle rozwijać i podejmować odważne decyzje, dlatego zależy nam na uruchomieniu tego połączenia. Pod względem biznesowym skorzysta na tym nie tylko Wrocław i Dolny Śląsk, ale turystycznie zyskają nasi mieszkańcy i obywatele Korei Południowej – wylicza Cezary Pacamaj, wiceprezes wrocławskiego lotniska.

Koreańska strona widzi potencjał w tym projekcie i rozmowy trwają. Ale potrzebne są konkretne inwestycje. - Wrocławskie lotnisko nie jest na takim poziomie rozwoju, jak na przykład Warszawa. Na pewno pojawienie się codziennych połączeń z Wrocławiem będzie zadaniem długoterminowym. Trzeba zainwestować w rozwój lotniska. Mamy nadzieję, że takie połączenia się pojawią. Postaramy się Państwa wspierać z naszej strony - mówił w trakcie spotkania Kim Kyung-Wook, prezes Incheon Airport.

i Autor: UMWD Kim Kyung-Wook, prezes Incheon Airport z Cezarym Pacamajem, wiceprezesem lotniska we Wrocławiu

A na wrocławskim lotnisku szykują już rozbudowę i modernizację infrastruktury. Projekt już otrzymał dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości 175 mln zł. Powstanie nowa płyta postojowa, równoległa droga kołowania i droga szybkiego zjazdu. Z nowej infrastruktury skorzystają samoloty cywilne i wojskowe. Cała inwestycja będzie kosztowała 350 mln zł.