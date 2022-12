Będzie nowy komisariat policji przy Trzemeskiej. W starym zginął Igor Stachowiak

Sąd uznał, że Zanzibar i Barbados to były łapówki. Były wiceprezydent Wrocławia skazany

Podpisanie umowy na budowę nowego komisariatu policji na Starym Mieście we Wrocławiu, w którym nową siedzibę znajdzie również wrocławski Zarząd Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, odbyło się 22 listopada. Wykonawca, firma Climamedic, będzie miała 20 miesięcy na wykonanie inwestycji, choć sam komisariat zacznie funkcjonować prawdopodobnie już na przełomie 2023/2024 roku. Budowa ma kosztować ponad 112 mln zł.

Budynek będzie składał się z 5 kondygnacji nadziemnych i powstanie w technologii budownictwa modułowego 3D. Pracować w nim będzie blisko 200 policjantów i pracowników cywilnych z komisariatu Wrocław-Stare Miasto, a także ponad 100 funkcjonariuszy i pracowników Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. - Aranżacja zabudowy przewiduje dogodny dojazd samochodem dla interesantów bezpośrednio z ulicy Legnickiej, jak również wykonanie samych parkingów, zagospodarowania terenu i infrastruktury towarzyszącej - mówi asp. szt. Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Nowa siedziba mundurowych stanie obok obecnego komisariatu przy ul. Trzemeskiej. - Powstał on w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Budynek ten nie był do tej pory gruntownie modernizowany, a jego położenie, konstrukcja i układ architektoniczny pomieszczeń mocno utrudniałby lub wręcz uniemożliwiał ewentualną rozbudowę. Także ze względów ekonomicznych, mając na uwadze stan techniczny obiektu oraz założenia planistyczne w aspekcie między innymi istniejących ciągów komunikacyjnych, byłoby to nieuzasadnione. W związku z tym podjęto decyzję o budowie całkiem nowego obiektu, który będzie spełniał wszelkie obowiązujące standardy resortowe i będzie zgodny z przepisami prawa budowlanego – dodaje Dutkowiak.

Przypomnijmy, że komisariat przy ul. Trzemeskiej zyskał w ostatnich latach złą sławę, bowiem właśnie w nim doszło do śmierci Igora Stachowiaka. Czterej byli policjanci oskarżeni o przekroczenie uprawnień i znęcanie się nad Igorem Stachowiakiem usłyszeli wyroki.