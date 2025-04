Brutalne pobicie w przejściu podziemnym. Policja szuka tego młodzieńca

Brutalny atak we Wrocławiu. Sprawca mówił z akcentem wschodnim

Wrocławscy policjanci prowadzą intensywne poszukiwania mężczyzny, który jest podejrzewany o brutalny atak w przejściu podziemnym na pl. Strzegomskim. Do zdarzenia doszło 30 marca w nocy. Sprawca uderzył pięścią w głowę pokrzywdzonego, powodując u niego poważne obrażenia.

- Około godz. 3:45, 30 marca br., w przejściu podziemnym na pl. Strzegomskim we Wrocławiu nieznany sprawca uderzył pięścią w głowę pokrzywdzonego i doprowadził do upadku mężczyzny. W wyniku tego doszło do ciężkich obrażeń ciała w postaci złamań kości w okolicach głowy. Napastnik mógł mówić z akcentem wschodnim – informuje kom. Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Policja opublikowała zdjęcia potencjalnego sprawcy i apeluje do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia, żeby skontaktowały się ze służbami. Sprawca mógł mówić z akcentem wschodnim.

- Wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat mężczyzny, które publikujemy, proszone są o kontakt telefoniczny z dyżurnym KP Wrocław Stare Miasto pod numerem telefonu: 47 871 50 00 lub 47 871 50 02. Zapewniamy anonimowość – dodaje kom. Wojciech Jabłoński.