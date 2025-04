Brutalny atak w szkole pod Wrocławiem! 14-latek rozebrany przez rówieśników?

Gmina Kobierzyce. Szokujący atak na 14-latka w szkole

Do szokujących wydarzeń doszło w piątek, 21 marca, na terenie jednej ze szkół podstawowych w gminie Kobierzyce pod Wrocławiem. Matka poszkodowanego chłopca poinformowała redakcję TVN24, że jej syn został zaatakowany i rozebrany przez rówieśników na szkolnym korytarzu.

- Wtedy miało dojść do próby zaatakowania chłopca przedmiotem, który mógłby wskazywać na próbę gwałtu - powiedział TVN24 Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, dodając, że ostatecznie do najgorszego nie doszło.

O tym, co się stało chłopiec poinformował najbliższych dopiero po kilku dniach, a w środę, 26 marca, zawiadomiona została policja. Mundurowi natychmiast przystąpili do działania, zabezpieczyli m.in. nagrania z monitoringu oraz ustalili uczestników wstrząsającego zdarzenia. O swoich ustaleniach poinformowali sąd rodzinny, które będzie podejmował dalsze kroki w bulwersującej sprawie.

Kluczowe może być przesłuchanie poszkodowanego 14-latka, które ma odbyć się dopiero po konsultacji z psychologiem. Na przesłuchanie czekają również osoby podejrzane o dokonanie ataku.

Było za mało nauczycieli

Sprawą zajęło się również kuratorium oświaty, które przeprowadziło w szkole dotąd dwie kontrole. - Mama poszkodowanego chłopca była w kuratorium na rozmowie, jest współpraca specjalnej poradni z klasą chłopców, dyrektor złoży wyjaśnienia rzecznikowi dyscyplinarnemu - powiedziała TVN 24 Bożena Kiser, dyrektorka wydziału nadzoru kształcenia podstawowego i specjalnego dolnośląskiego kuratorium oświaty.

W środę, 2 kwietnia, w szkole odbyło się również spotkanie dyrekcji i przedstawicieli gminy z rodzicami uczniów. Jak informuje Radio Wrocław, wielu rodziców w ogóle nie miało świadomości czego będzie dotyczyło spotkanie. Choć trwało ono niemal 3 godziny, nie usłyszeli oni zbyt wielu konkretów na temat zdarzenia.

Dodajmy, że ofiara i prześladowcy, chodzą do tej samej klasy. Na razie nikt nie został w sprawie zawieszony, nie wyciągnięto również innych konsekwencji.

Oświadczenie wójta gminy

Radio Wrocław opublikowało również oświadczenie wójta gminy w bulwersującej sprawie:

Szanowni Państwo,

w związku z budzącą ogromne emocje sytuacją, do której doszło w szkole na terenie gminy Kobierzyce (red.), jako organ nadzorujący placówkę, nakazałem niezwłoczne wdrożenie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom, a także o wsparciu osób dotkniętych incydentem.

Sprawa wymaga zbadania i analizy, dlatego została przekazana odpowiednim służbom i instytucjom. Wstępne ustalenia wykazały, że podczas przerwy na korytarzu nie było dyżurującego nauczyciela. W związku ze złamaniem tej procedury podjąłem decyzję o złożeniu zawiadomienia do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. W gestii tego organu znajduje się podjęcie decyzji o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego mogącego skutkować zawieszeniem dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków służbowych lub innymi konsekwencjami.

Dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującymi procedurami, zgłosiła sprawę do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Obecnie trwa kontrola wizytatorów. Dobro dzieci dla mnie - jako wójta, ale przede wszystkim ojca jest celem priorytetowym, dlatego powołałem specjalną grupę ekspertów złożoną m.in. z niezależnych psychologów, pedagogów oraz przedstawicieli gminy. Jej celem jest analiza sytuacji, wypracowanie systemowych rozwiązań oraz udzielenie maksymalnego wsparcia i bezpieczeństwa uczniom w związku z zaistniałą sytuacją. Dodatkowo planujemy długoterminowe działania prewencyjne, polegające na wprowadzeniu odpowiednich zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli. Robimy wszystko, żeby rozwiązać sytuację należycie i bezpiecznie. Pozwólmy też, by osoby formalnie odpowiedzialne za analizę i ocenę tej sytuacji zrobiły to rzetelnie i obiektywnie.

Z poważaniem, Piotr Kopeć, Wójt Gminy Kobierzyce"

