Brutalny morderca znów stanie przed sądem. Jest nowa opinia biegłych!

Koszmar we Wrocławiu

Już 19 grudnia Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zdecyduje o przedłużeniu aresztu dla Jakuba A. oskarżonego o zabójstwo 10-letnej Kristiny z Mrowin. Do zbrodni doszło w czerwcu 2019 r. W pierwszej instancji mężczyzna został skazany na dożywocie.

Przypomnijmy, że w Sądzie Apelacyjny we Wrocławiu w kwietniu 2023 roku rozpoczął się proces apelacyjny Jakuba A. Sąd zdecydował wówczas o dopuszczeniu dowodu z kolejnej opinii zespołu biegłych psychiatrów i psychologów, którzy ocenią stan zdrowia psychicznego oskarżonego. - W szczególności chodzi o ocenę poczytalności oskarżonego w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów, jego aktualnego stanu zdrowia psychicznego, wskazanie, czy aktualny stan zdrowia pozwala oskarżonemu na udział w postępowaniu – mówił wtedy sędzia Andrzej Kot.

Nowa opinia biegłych już jest

Rzeczniczka Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sędzia Małgorzata Lamparska przekazała, że nowa opinia biegłych wpłynęła już do sądu. - 19 grudnia sąd zdecyduje o przedłużeniu aresztu dla Jakuba A. – powiedziała sędzia. Dodała, że termin wznowienia procesu apelacyjnego będzie znany na początku roku.

Jakub A. w październiku 2022 roku, w I instancji został skazany za zabójstwo 10-letniej Kristinki z Mrowin oraz za wcześniejsze podżeganie do tego czynu na karę dożywocia. Sąd Okręgowy w Świdnicy orzekł wówczas, że A. będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie z więzienia po upływie 30 lat.

Od tego wyroku odwołała się świdnicka prokuratura. - W apelacji domagamy się m.in., aby skazany mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie z więzienia po upływnie 40 lat – powiedział wówczas prok. Tomasz Orepuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Apelację złożyła również obrona, która kwestionuje wcześniejsze opinie biegłych psychologów i psychiatrów, co od poczytalności oskarżonego. Według obrony, wydane przez biegłych opinie były „nierzetelne”.

Brutalny mord w lesie

Przypomnijmy, że do makabrycznej zbrodni doszło 13 czerwca 2019 r. 10-letnia Kristina ok. godz. 13 wyszła ze szkoły w centrum wsi Mrowiny, gdzie mieszkała. Od domu dzielił ją kilometr, ale nigdy do niego nie dotarła. Ostatni raz była widziana 200 metrów od miejsca zamieszkania. Jej ciało znaleziono tego samego dnia w lesie - 6 km od Mrowin. Prokuratura poinformowała, że przyczyną śmierci 10-latki były liczne rany kłute klatki piersiowej i szyi.

Podejrzany Jakub A. został zatrzymany po czterech dniach - 16 czerwca 2019 r. W ramach śledztwa prokuratura otrzymała kilkadziesiąt opinii od biegłych z różnych dziedzin, w tym – jak wskazano - 43 opinie genetyczne dotyczące identyfikacji kilkuset zabezpieczonych śladów biologicznych oraz opinie biegłych z zakresu chemii, daktyloskopii, traseologii, psychiatrii, psychologii i seksuologii.

Z opinii biegłych psychiatrów badających A. na zlecenie prokuratury wynika, że oskarżony w chwili popełnienia zarzucanych mu zbrodni był poczytalny i może odpowiadać przed sądem za czyny objęte aktem oskarżenia. - Biegli psychologowie stwierdzili u Jakuba A. zaburzenia osobowości polegające m.in. na dużym nasileniu wrogości i nienawiści wobec otoczenia, a także cechy sadystyczne oraz fantazje o dokonywaniu zabójstw innych ludzi. W ocenie biegłych, stwierdzone zaburzenia osobowości wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez oskarżonego podobnych czynów w przyszłości - podał przed procesem I instancji prok. Orepuk.