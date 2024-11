Ta historia – którą opisało Radio Wrocław - wydaje się tak absurdalna, że chyba nikt by jej nie wymyślił, gdyby… nie wydarzyła się naprawdę. Zaczęło się od wielkiego nieszczęścia. Trzy lata temu legniczanin borykający się z problemami psychicznymi zginął pod kołami pociągu PKP Intercity. Najbliżsi mężczyzny bardzo przeżyli tragedię, z którą do końca nie uporali się do dziś.

Tym większym szokiem dla syna ofiary było pismo, które otrzymał przed tygodniem. PKP Intercity zażądało w nim 3906 złotych tytułem zwrotu kosztów zorganizowania komunikacji zastępczej pod tragicznym zdarzeniu.

- Mój syn się do tej pory z tym nie uporał. On też chodzi do psychologa i też próbuje z tym jakoś walczyć. I teraz to jest takie rozdrapywanie ran. A za chwilę będzie tak, że PKP Intercity obciąży go następnymi jakimiś kolejnymi rachunkami, no bo znaleźli sobie jakiegoś głupiego jelenia. Nie zapłacimy ani złotówki – powiedziała Radiu Wrocław była partnerka nieżyjącego mężczyzny.

Sytuacja wydaje się absurdalna, szczęście w nieszczęściu, szybko się wyjaśniła. Jak przyznał Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy PKP Intercity, źle zadziałały wewnętrzne procedury i doszło do koszmarnej pomyłki. Do syna ofiary zostało wysłane pismo, które zazwyczaj trafi do sprawców aktów wandalizmów na kolei.

- Takich wezwań do zapłaty za różne rzeczy jest bardzo dużo. To są wezwania np. za obrzucenie pociągu kamieniami. Przepraszamy za to, co się stało. Wyciągnęliśmy wnioski. Postaramy się jak najszybciej naprawić ten błąd wynikający z procedury – powiedział portalowi prw.pl.

PKP Intercity wycofało się z postępowania egzekucyjnego, przedstawiciele spółki maja też osobiście przeprosić syna nieżyjącego legniczanina.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia