Ciało mężczyzny wyłowione z Odry we Wrocławiu

Prokuratura Wrocław Fabryczna wszczęła śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny, którego wyłowiono w sobotę, 26 października z Odry.

- Wstępne oględziny ciała nie wskazały na udział osób trzecich, nie stwierdzono obrażeń, które by to sugerowały. Ciało skierowano na sekcję zwłok, co pozwoli ustalić przyczynę śmierci – powiedziała prok. Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, dodając, że wstępne oględziny wykluczyły też, że ciało mogło przebywać w rzece dłużej np. kilka dni.

Rzeczniczka odniosła się również do tego, że mężczyzna wyłowiony z Odry miał być skrępowany. Doniosły o tym lokalne media.

Na tym etapie śledztwa nie udzielamy informacji na temat, czy mężczyzna miał skrępowane ręce i nogi

– przyznała prok. Karolina Stocka-Mycek.

Przypomnijmy, że do dramatycznego zdarzenia doszło w sobotę przed południem. Przechodzień zauważył ciało w Odrze w okolicach Mostu Milenijnego. - Do działań zadysponowano zespół naszych dyżurnych ratowników, który jako pierwszy dotarł na miejsce. Po dojeździe ciało zostało wyciągnięte na brzeg, gdzie przez około 20 minut była prowadzona resuscytacja przez WOPR i PSP. Użyto nasz sprzęt medyczny. Przybyły na miejsce ZRM stwierdził zgon mężczyzny – relacjonowało Dolnośląskie WOPR, które uczestniczyło w akcji.