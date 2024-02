Dla kogo spadek po Tomaszu Komendzie? Dostał miliony za lata w więzieniu

Tomasz Komenda nie żyje. Przez 18 lat niesłusznie siedział w więzieniu

Tomasz Komenda zmarł w wieku 46 lat. W ostatnim czasie zmagał się z nowotworem płuc. Nazwisko mężczyzny stało się znane w całej Polsce za sprawą osiemnastu lat niezasłużonej odsiadki. Tomasz Komenda od 2000 r. przebywał w więzieniu po tym, gdy sąd uznał, że jest winny gwałtu i zamordowania 15-latki. W 2004 r. Sąd Apelacyjny skazał go 25 lat pozbawienia wolności. W marcu 2018 r. został warunkowo zwolniony z odbywania kary i po 18 latach za kratkami wyszedł na wolność. 16 maja 2018 roku Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę. W poniższej galerii znajdziecie zdjęcia z pierwszych chwil po wyjściu na wolność przez Tomasza Komendę.

Co ze spadkiem po Tomaszu Komendzie?

Komenda walczył później o 18 milionów zadośćuczynienia. Sąd zdecydował, że mężczyzna otrzyma prawie 13 milionów złotych. Po śmierci Tomasza Komendy pojawiło się pytanie, kto odziedziczy majątek po zmarłym. Radca prawny mec. Arkadiusz Skrobich w rozmowie z natemat.pl stwierdził, że kluczową sprawą dla przyszłości majątku Komendy jest to, czy zmarły zostawił testament. – Jeśli go nie nie było, to przy założeniu, że Tomasz Komenda nie był żonaty, spadek trafia do rodziców i potomstwa – tłumaczy prawnik, cytowany przez na naTemat prawnik i dodał, że w tym przypadku rodzeństwo nie ma prawa do roszczeń. Przypomnijmy, że Tomasz Komenda w związku z Anną Walter ma syna Filipa. Para rozstała się, byli zaręczeni, ale do ślubu nie doszło.

Mec. Skrobich wyjaśnił również, że podział majątku Tomasza Komendy będzie podzielony między jego matkę a dziecko w stosunku 50:50, ale zdaniem radcy prawnego "sprawa może okazać się rozwojowa".

Źródło: natemat.pl