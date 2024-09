Donald Tusk ostrzega przed surowymi karami. Premier zapowiada walkę z szabrownictwem. „Zapłacicie za to naprawdę wysoką cenę”

Kiedy woda we Wrocławiu zacznie opadać? Ekspert z IMGW zabrał głos

Kiedy wielka woda opuści Wrocław? Wygląda na to, że mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska już wkrótce odetchną z ulgą. Podczas wieczornego posiedzenia sztabu kryzysowego w czwartek, 19 września prognozy przedstawił dyrektor IMGW-PIB prof. dr hab. Robert Czerniawski. Ekspert zdradził, że poziom Odry we Wrocławiu ma zacząć się obniżać w trakcie dnia w piątek, 20 września. Na razie utrzymuje się stabilny poziom rzeki wynoszący ok. 640 cm. Spadki już wcześnie odnotowano w Opolu, Brzegu i Oławie (o odpowiednio 15, 8 i 6-8 cm).

Jutro w ciągu dnia we Wrocławiu będą już notowane pierwsze spadki - zaznaczył w czwartek, 19 września prof. Czerniawski.

Dyrektor IMGW dodał, że w rzekach Oława i Ślęza jest już "dość istotny spadek", a niewielki spadek jest w Bystrzycy. Poniżej dalsza część artykułu.

Wschodnia Obwodnica Wrocławska – rozlewisko

Cofka na Widawie

Prof. dr hab. Robert Czerniawski przekazał również, że na Widawie, która jest dopływem Odry, poziom wody się podniósł o 60 cm, co jest związane z cofką z Odry. Ekspert IMGW dodał, że poziom Widawy zrównał się z Odrą i dalszy przyrost już nie następuje. - Kiedy zacznie się spadek na terenie Wrocławia, to wtedy też Widawa siłą rzeczy spadnie - zaznaczył prof. Czerniawski.

