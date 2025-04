Dolnośląskie Hollywood zachwyca na każdym kroku. To tu powstają hity Netflixa!

Nowy bat nad głowami kierowców! W tych miejscach mogą sięgnąć do portfela. ITG zdradziło szczegóły

Spis treści

Dolny Śląsk filmowym rajem? To tu powstało mnóstwo hitów Netflixa!

Dolny Śląsk to bez wątpienia jeden z piękniejszych regionów w Polsce, który może pochwalić się wieloma wyjątkowymi lokalizacjami. Co ciekawe, choć wielu turystów nie poznało jeszcze uroków tego województwa, to dostrzegły je ewidentnie ekipy filmowe, które często przybywają na miejsce, rozkładają kamery i nagrywają hity. Prawdziwym klejnotem filmowym okazał się Wałbrzych, na którego tle powstało mnóstwo hitów, w tym tych znanych z Netflixa. W mieści kręcono bowiem takie produkcje jak nagrodzona Oscarem "Strefa interesów", "Dolina Bogów", "Komornik" oraz popularny serial Netflixa "Infamia".

Wałbrzych perłą regionu? Turyści nadal nie doceniają uroków miasta

Wałbrzych to wyjątkowa lokalizacja położona na Pogórzu Zachodniosudeckim i Sudetach Środkowych w pasmie Gór Wałbrzyskich. Niebywałe usytuowanie miasta sprawia, że widoki na miejscu zapierają dech w piersiach nie tylko filmowcom, ale także turystom, którzy decydują się na odwiedzenie okolicy.

Co ciekawe, choć Wałbrzych intryguje swoją historią, nadal nie cieszy się tak dużą popularnością wśród turystów jak inne miasta na Dolnym Śląsku. Dlaczego? Bez wątpienia wpływ na to ma m.in. brak odpowiedniej promocji miejscowości oraz stereotypy, które głoszą, iż Wałbrzych to miasto szare, zaniedbane i bez perspektyw.

Dodatkowo w 2015 roku uwagę wielu Polaków i mediów przyciągnęła sensacja związana ze "złotym pociągiem", który był poszukiwany na 65. kilometrze trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych. Poszukiwania nie okazały się jednak efektowne, a cała sytuacja według wielu osób została odebrana negatywnie - stworzyła wizerunek miejsca owianego mitami, gdzie sensacja dominuje nad rzeczywistością.

W galerii zdjęć poniżej znajdziecie fotografie Wałbrzycha, zachęcamy do sprawdzenia!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Co ciekawego jest w Wałbrzychu? "Złoty pociąg" i Zamek Książ to nie wszystko

Wałbrzych oferuje turystom bogactwo atrakcji - oprócz malowniczego górskiego otoczenia i słynnego Zamku Książ, miasto szczyci się licznymi zabytkami i obiektami rekreacyjnymi. Dzięki nim, przez cały rok można tu aktywnie spędzać czas, korzystając z różnorodnych form turystyki i rekreacji.

Poniżej przedstawiamy listę miejsc wartych odwiedzenia w Wałbrzychu:

Plac Magistracki i ratusz

Kościoły w Wałbrzychu

Rynek w Wałbrzychu

Pałac Czettritzów zwany "Zamkiem Wałbrzych"

Muzeum Porcelany w Pałacu Albertich

Stara Kopalnia w Wałbrzychu

Palmiarnia w Wałbrzychu

Zamek Książ.

Co ciekawe, w okolicy znajduje się także hotel, który dawniej był synonimem luksusu. Więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Dolnośląska perła PRL-u popada w ruinę. W latach 80. Niemcy odwiedzali obiekt z sentymentem.