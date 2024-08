Miasto, które nagle opustoszało. Historia Miedzianki

W samym sercu Dolnego Śląska leży miejscowość Miedzianka, która aktualnie jest wsią, lecz przed laty było to tętniące życiem miasto. Historia miejscowości sięga XIII wieku.

W 1512 roku Miedziankę, a w zasadzie wówczas Kupferberg kupił Hans Dippold von Burghaus, który postanowił zainwestować w górnictwo miedzi. Siedem lat później nadano miejscowości prawa miasta górniczego. Miasteczko było więc przez wieki osadą górniczą, w której wydobywano miedź, srebro i cynk.

Zauważalny był prężny rozwój, lecz niestety na przełomie XIX i XX wieku pojawił się problem, a mianowicie brak złóż. W 1925 roku zamknięto ostatni szyb, a ludzie szukali pracy głównie w ratującym całą sytuacją browarze. Z czasem Kupferberg zmienił się w popularny ośrodek wypoczynkowy i zarabiał również sporo z turystów, którzy uwielbiali lokalne atrakcje oraz klimat.

Kolejne zmiany zaszły po zakończeniu II Wojny Światowej, gdy Polska odzyskała miasteczko od Niemców. Zastąpiono więc nazwę Kupferberg polska nazwą Miedzianka i co ciekawe tym samym miejscowość przestała być miastem i stała się wsią. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Do wsi wkroczyła armia. Miejscowość opustoszała

Gdy po wojnie Niemcy opuścili polskie strony, do Miedzianki zaczęło przeprowadzać się sporo osób z centrum kraju. Niestety nie mogło być zbyt pięknie i uroki wsi dostrzegła także Armia Czerwona, która zainteresowała się obecnymi w okolicy złożami uranu.

W latach 1945-1954 uruchomiono nieprzemyślane wydobycie tego pierwiastka, który transportowano do Związku Radzieckiego. Cały proces i chęć wydobycia jeszcze więcej innych złóż doprowadził jednak do katastrofy. Nagle zabudowania we wsi zaczęły się zapadać, a te, które wytrzymały, zagrażały mieszkańcom, więc ówczesne władze stwierdziły, że likwidują wieś.

W latach 60. XX wieku wysadzono w powietrze kościół oraz część domów i wysiedlono mieszkańców do Jeleniej Góry. Tym samym w latach 70. Miedzianka była wsią widmo.

Co ciekawe jednak, na przestrzeni ostatnich lat historia miejscowości zaczęła pisać się na nowo, bowiem wieś odżyła. W okolicy zaczęły pojawiać się domy z mieszkańcami i od niemalże 10 lat na miejscu funkcjonuje Browar Miedzianka, który jest dla wielu atrakcją. Na miejscu można również znaleźć noclegi m.in. w agroturystykach, więc osoby pragnące odpoczynku z dala od zgiełku z pewnością będą zadowolone. Jeśli jesteście ciekawi jak wygląda Miedzianka na fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.