Ulewy w Polsce. Najnowsza prognoza pogody! Tutaj spadnie najwięcej deszczu

Prognoza pogody. Ulewne opady deszczu podczas weekendu [13-15 września]

Ulewne opady deszczu, którym towarzyszyć może silny wiatr – z taką aurą zmagają się mieszkańcy, zwłaszcza południowo-zachodniej, od czwartku (12 września). Ma to związek z nadejściem niżu genueńskiego Boris, który spowodował załamanie pogody.

Co prawda w piątek (13 września) opady deszczu w wielu regionach okazały się mniejsze, niż się spodziewano, ale nie oznacza to, że zagrożenie minęło. Wręcz przeciwnie. Najnowsza prognoza pogody wciąż nie nastraja optymizmem.

NA ŻYWO: Ulewne deszcze w Polsce. Szkoły zamknięte, wojsko w pełnej gotowości

Opady deszczu spodziewane są podczas weekendu w niemal całej Polsce. W większości regionów spadnie jednak niewielki deszcz. Najbardziej zagrożone są natomiast Dolny Śląsk, Opolszczyzna i Śląsk.

Jak informuje IMGW, w piątek, 13 września, planowane są opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 20 mm do około 50 mm na południu regionu.

W sobotę, 14 września, wysokość opadów ma wynieść od 20 mm do 40 mm na zachodzie i od 40 mm do 50 na wschodzie, na południowym wschodzie lokalnie do 70 mm. W sobotę również w Małopolsce może spaść do 60 mm deszczu.

Równie silne opady prognozowane są w niedzielę (15 września).

W województwach dolnośląskim, opolski, śląskim i małopolskim dobowe sumy opadów za cały weekend mogą miejscami wynieść nawet około 120-150 mm, a punktowo w rejonie Kotliny Kłodzkiej nawet 200 mm

- informuje IMGW na swojej stronie.

#IMGWlive | 9:37 13.09Weekend z ulewnymi opadami, zwłaszcza na południu Znajdziemy się pod wpływem niżu genueńskiego. W woj. dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim dobowe sumy opadów za weekend 120-150 mm, w rejonie Kotliny Kłodzkiej nawet 200 mm!https://t.co/CKFHqmryHJ pic.twitter.com/Ah8gRcOqJg— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 13, 2024

Ulewy w Polsce. Do kiedy będzie padało?

Dlatego, mimo że na razie sytuacja wydaje się być pod kontrola, wszystkie służby są w gotowości, przede wszystkim straż pożarna, ale także wojsko i policja.

Lokalnie działają również sztaby kryzysowe, które na bieżąco monitorują sytuację na swoim terenie.

Według najnowszych prognoz, padać może do poniedziałkowego poranka, 16 września.