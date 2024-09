Powódź we Wrocławiu. Niszczycielski żywioł wdarł się do miasta bez litości! Minęło 27 lat

Dolny Śląsk. W tych rzekach gwałtownie wzrośnie poziom wody

W czwartek, 12 września, w nocy zaczęło padać na Dolnym Śląsku. Do poniedziałkowego (16 września) poranka lokalnie może spaść tyle deszczu, ile podczas tragicznej powodzi Tysiąclecia w 1997 roku. Służby – zwłaszcza straż pożarna, ale także policja i wojsko – postawione zostały w stan najwyższej gotowości. W wielu gminach powołano sztaby kryzysowe.

Niestety, fachowcy nie mają wątpliwości.

Pierwszym z nich będzie gwałtowny przybór wody w korytach rzecznych – prognozuje się szybki wzrost do strefy wody wysokiej, z przekroczeniami stanów umownych. Największe przyrosty stanów wody prognozowane są w piątek, sobotę i niedzielę. Istnieje duże prawdopodobieństwo utworzenia się lokalnych wezbrań

– informuje IMGW na swojej stronie.

Meteorologowie zapowiadają dwa główne zagrożenia hydrologiczne w ciągu najbliższych dni. - Pierwszym z nich będzie gwałtowny przybór wody w korytach rzecznych – prognozuje się szybki wzrost do strefy wody wysokiej, z przekroczeniami stanów umownych. Największe przyrosty stanów wody prognozowane są w piątek, sobotę i niedzielę. Istnieje duże prawdopodobieństwo utworzenia się lokalnych wezbrań – informuje IMGW, dodając, że drugim zagrożeniem będą podtopienia na obszarach miejskich. - Mogą pojawić się problemy z odprowadzeniem znacznej ilości wody deszczowej przez miejski systemy kanalizacyjne. Istnieje realne zagrożenie pojawienia się lokalnych powodzi od piątku do niedzieli – czytamy na stronie IMGW.

Wrocław szykuje się na wielką wodę

Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezydent Jacek Sutryk podkreślił, że prognozy dla Wrocławia dotyczące opadów są niepokojące. - Przed nami weekend pełen wyzwań. Dzisiejsze prognozy są lepsze niż te ze środy. Mówią one o nieco mniejszych opadach, ale to wciąż są duże opady, bo to 150 litrów na metr kwadratowy – to dużo więcej niż sierpniowe ulewy – zauważył.

Prezydent zapewnił, że w gotowości są służby miejskie oraz policji i straż pożarna. - Monitorowane są miejsca, gdzie może zbierać się woda, czyli wiadukty i torowiska. Jesteśmy też przygotowani, jeśli chodzi o piasek i worki, nie ma potrzeby po nie na razie sięgać, ale jest sześć miejsc z piaskiem oraz milion worków – poinformował Sutryk.

Sztaby kryzysowe powołano również w większości gmin i starostw powiatowych, na terenie których można spodziewać się walki z żywiołem.

Ostrzeżenie III stopnia. Będą lokalne powodzie

Meteorolodzy nie mają wątpliwości. W większości rzek w regionie stan wody będzie gwałtownie się podnosił. Dlatego wydano ostrzeżenie hydrologiczne III stopnia dotyczące „wezbrania z przekroczeniem stanów alarmowych”. Niestety, jest niemal pewne, że lokalnie rzeki wystąpić z koryt i dojdzie do podtopień, a nawet powodzi.

- W związku z opadami deszczu o natężeniu intensywnym prognozowane są stopniowe wzrosty stanów wody w zlewniach dopływów Odry do strefy stanów wysokich i znaczne przekroczenie stanów alarmowych oraz lokalnie ostrzegawczych. Zależnie od przebiegu sytuacji meteorologicznej największe wzrosty stanów wody mogą wystąpić w dniach 13/14.09 oraz 15.09 i obejmą zlewnie Osobłogi, Nysy Kłodzkiej, górnego Bobru i Kwisy oraz Oławy, Ślęzy, Bystrzycy i Kaczawy - ostrzega IMGW.

Obszar:

Opawa,

Opawica,

Psina,

Odra od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej,

Stradunia,

Osobłoga od granicy RP do ujścia,

Osobłoga,

Mała Panew od Krupskiego Młyna do Zb. Turawa,

Mała Panew od Zb. Turawa do ujścia do Odry,

Mała Panew,

Nysa Kłodzka do Zb. Nysa,

Nysa Kłodzka od Zb. Nysa do ujścia do Odry,

Nysa Kłodzka ze Ścinawką,

Nysa Kłodzka od Ścinawki do Zb. Kozielno,

Nysa Kłodzka od Zb. Kozielno do Zb. Nysa,

Nysa Kłodzka od Zb. Nysa do ujścia,

Klikawa,

Żydawka,

Czermnica,

Zdoniowski Potok,

Orlica,

Oława od Zborowic do ujścia do Odry,

Oława górna do Zborowic,

Oława od Zborowic do ujścia,

Ślęza od Borowa do ujścia do Odry,

Ślęza górna do Borowa,

Ślęza od Borowa do ujścia,

Bystrzyca od Zb. Lubachów do Zb. Mietków,

Bystrzyca od Zb. Mietków do ujścia,

Bystrzyca górna do Zb. Mietków,

Bystrzyca dolna (Czarna Woda i Strzegomka),

Strzegomka od Zb. Dobromierz do ujścia do Bystrzycy,

Strzegomka do Łażan,

Odra od ujścia Widawy do Ścinawy,

Kaczawa od Dunina do ujścia do Odry,

Kaczawa górna do Dunina,

Kaczawa od Dunina (bez górnej Skorej) do ujścia,

Nysa Szalona od Zb. Słup do ujścia do Kaczawy,

Skora (górna),

Bóbr od Zb. Bukówka do Zb. Pilchowice,

Bóbr do Zb. Pilchowice,

Kwisa górna do Zb. Leśna,

Ostrożnica,

Izera (dolnośląskie, opolskie, śląskie)

Jak się zachować w czasie powodzi lub podtopień? Sprawdźcie poniżej.