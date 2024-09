Żołnierze postawieni w stan gotowości w trzech województwach

Co się stało?

Najbliższe dni przyniosą ulewne opady deszczu, zwłaszcza w południowej Polsce. Wystąpią powodzie i zalania. W woj. dolnośląskim, opolskim i śląskim od czwartku do niedzieli prognozowana suma do 150 l/mkw – poinformował IMGW. Ostrzeżenia III stopnia przed intensywnymi opadami deszczu IMGW wydał dla woj. dolnośląskiego i północnej części woj. opolskiego.

W razie potrzeby, działania służb mają wspierać żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak przekazał PAP w czwartek rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej ppłk Robert Pękala, do WOT trafiło polecenie postawienia w stan gotowości żołnierzy w trzech województwach - opolskim, dolnośląskim i śląskim - czyli tam, gdzie spodziewane są największe opady.

Chodzi o 13. Śląską Brygadę Obrony Terytorialnej, 16. Dolnośląską Brygadę Obrony Terytorialnej oraz jeden batalion w Opolu, gdzie brygada jest jeszcze w trakcie formowania. W zależności od różnych czynników brygada liczy od 1 do 3 tys. żołnierzy.

🚨 Żołnierze #WOT pozostają w gotowości do udzielenia wsparcia lokalnym społecznościom oraz współdziałania ze służbami na wypadek wystąpienia gwałtownych zjawisk pogodowych w województwach: dolnośląskim, opolskim oraz części łódzkiego i wielkopolskiego - zgodnie z alertami RCB.… pic.twitter.com/rYum14ybkQ— Terytorialsi | Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko! (@terytorialsi) September 12, 2024

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powołał sztab kryzysowy. Zapowiedział też odwołanie wszystkich miejskich, plenerowych imprez. Od 12 do 16 września we Wrocławiu może spaść 380 litów na metr kwadratowych. - To absolutny rekord w historii Wrocławia. W czasie sierpniowych, nawalnych opadów, spadło 77 litrów przez 18 godzin. Wszystkie służby postawione są w stan najwyższej gotowości - napisał w mediach społecznościowych Sutryk.

Prezydent poinformował też, że zostały odwołane wszystkie miejskie imprezy plenerowy oraz że miasto jest w kontakcie z organizatorami innych wydarzeń. W związku z zapowiadanymi opadami deszczu MPWiK opróżniło wszystkie zbiorniki retencyjne i kolektory burzowe w mieście. Trwają przeglądy zasuw, klap i przepustów na sieci kanalizacyjnej oraz sprawdza jest drożność sieci kanalizacyjnej.

