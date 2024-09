Ulewne deszcze dotarły do Wrocławia. Powołano sztab kryzysowy, odwołano imprezy

Powódź we Wrocławiu. Niszczycielski żywioł wdarł się do miasta bez litości! Minęło 27 lat

Niż genueński Boris dotarł do Polski

W czwartek, 12 września, w nocy ulewne deszcze dotarły do Polski. Za załamanie pogody w naszym kraju odpowiada niż genueński Boris. Najpierw zaczęło padać w rejonie Kamiennej Góry i Wałbrzycha, a następnie deszczowe chmury przesuwały się w głąb regionu, m.in. nad Wrocław i okolice. Największe opady spodziewane są w województwach dolnośląskim, opolski i śląskim.

Wrocław. Ostrzeżenie o opadach deszczu

Ostrzeżenie meteorologiczne, które wydał IMGW, nie pozostawia złudzeń. Opady, które rozpoczęły się w nocy będą trwały do niedzieli (15 września). Czerwony alert, czyli ostrzeżenie III, najwyższego stopnia, zakłada, że we Wrocławiu spadną ogromne ilości deszczu:

od godz. 03.00 dnia 12.09 (czwartek) do 07.00 dnia 13.09 (piątek) wyniesie od 40 mm do 70 mm

od godz. 07.00 dnia 13.09 (piątek) do godz. 07.00 dnia 14.09 (sobota) wyniesie od 80 mm do 120 mm ,

, od godz. 07.00 dnia 14.09 (sobota) do godz. 07.00 dnia 15.09 (niedziela) wyniesie od 70 mm do 110 mm, lokalnie do 150 mm ,

, od godz. 07.00 dnia 15.09 (niedziela) do godz. 07.00 dnia 16.09 (poniedziałek) suma opadów wyniesie od 20 mm do 40 mm.

To oznacza, że w ciągu kilku dni lokalnie może spaść tyle deszczu, co podczas powodzi Tysiąclecia w 1997 roku.

Miasto odwołuje imprezy

W związku z sytuacją pogodową miasto odwołało wszystkie miejskie imprezy. - Zapowiadane przez IMGW trzydniowe, nawalne opady to ogromne wyzwanie dla miasta i jego mieszkańców. We Wrocławiu odwołane zostały wszystkie, miejskie imprezy. Jesteśmy w kontakcie z organizatorami innych wydarzeń – tłumaczy Radosław Michalski dyrektor Departamentu Marki Miasta.

Służby w gotowości

W ramach przygotowań do przyjęcia ogromnej ilości deszczówki, MPWiK Wrocław opróżniła wszystkie zbiorniki retencyjne i kolektory burzowe w mieście. W tym zbiorniki retencyjne przy ul. Długiej, które mogą przyjąć maksymalnie 60 tys. mkw wody.

Wystawiliśmy dodatkowe ekipy pogotowia wodociągowego. To nie jest też tak, że „coś trzymamy w odwodzie na trudny czas”. Zawsze, gdy mamy do czynienia z mocnym deszcze stosujemy wszystkie dostępne rozwiązania. Sprawdzamy sprawność całego sprzętu, który mógłby pomóc w walce z podtopieniami i minimalizować ich skutki, dodatkowo przeglądnęliśmy zasuwy, klapy i przepusty na sieci kanalizacyjnej

– tłumaczy Witold Ziomek, prezes MPWiK.

Służby mają na uwadze również miejsca we Wrocławiu najbardziej narażone na podtopienia. Wiadomo, że krytyczne będą przejazdy pod wiaduktami, m.in. na Hallera czy Borowskiej.

- Jak wyjaśniają technicy z MPWiK nie chodzi o to, że nie ma sprzętu, by tę wodę odpompować, ale w takich krytycznych miejscach i momentach nie ma jej dokąd odpompować, ponieważ woda wróci do najniższego punktu. Musi po prostu spłynąć siecią kanalizacji deszczowej, co zajmuje czas - opisuje Tomasz Jankowski ze ZDiUM.

Prognozowana sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna w okresie 12-15.09.2024🌧️Niż genueński w nocy z piątku na sobotę (13/14.09.2024) dotrze do południowej części Polski, stopniowo się pogłębiając. Maksymalne sumy opadów wyniosą od 200 do 300 mm.

Sztab kryzysowy we Wrocławiu

W związku z fatalnymi prognozami, we Wrocławiu powołano sztab kryzysowy. - Przed miesiącem, 2 sierpnia, spadło w ciągu 18 godzin 77 litrów na mkw. Teraz przez trzy dni – zgodnie z prognozami - spaść może do 300 l/mkw a lokalnie nawet 380 l/mkw – opisuje Bartłomiej Bajak, dyrektor Centrum Zarządzania Kryzysowego.