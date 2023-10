To już ten weekend?

Koszmar pod Jelenią Górą. Koń wpadł do ciasnej studni i nikt nie pomógł. Zwłoki zasypano ziemią i wapnem

Wrocław. Ciało mężczyzny pływające w fosie

Dryfujące zwłoki mężczyzny w miejskiej fosie zobaczył jeden z przechodniów. Do makabrycznego zdarzenia doszło w czwartek, 26 października, przed godz. 9 rano, na wysokości Renomy w samym centrum Wrocławia.

- Straż pożarna wyłowiła z wody ciało mężczyzny w wieku około 65 lat. Trwa ustalanie jego tożsamości – mówi mł. asp. Rafał Jarząb z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Na miejscu zdarzenia jest prokurator. Trwają czynności, które ma wyjaśnić okoliczności śmierci mężczyzny. Na razie bowiem nie wiadomo ani, kto to jest, ani, jak doszło do tragicznego zdarzenia – czy był to np. wypadek, czy działanie osób trzecich.