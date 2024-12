Dwa razy jechał "na gazie". Promili tylko przybywało. Skrajna bezmyślność kierowcy

QUIZ. Sobotnia ortografia. Wyjątki to prawdziwe językowe pułapki. Ile z nich ominiesz?

Dwóch policjantów zginęło we Wrocławiu. Podejrzany na obserwacji, trzech mundurowych oskarżonych

Jechał "na gazie" i bez prawa jazdy. Spowodował kolizję

Polkowiccy policjanci dostali sygnał o kolizji, do której doszło przy ul. Głogowskiej w Chocianowie. Na miejscu funkcjonariusze zastali tylko jedną stronę zdarzenia. Według relacji kobiet jadących osobowym volkswagenem, odpowiadający za stłuczkę kierowca dostawczego samochodu najpierw nie zatrzymał się przed znakiem "Stop", a tym samym wymusił pierwszeństwo przejazdu. W trakcie ustalania okoliczności zdarzenia mundurowi zauważyli pojazd odpowiadający powyższemu opisowi i ruszyli za nim w pościg. Po jego zatrzymaniu okazało się, że za kierownicą siedział 47-latek, który przewoził cztery osoby. Mężczyzna nie miał prawa jazdy. Przyznał się do spowodowania opisywanej kolizji. Jakby tego było mało, w trakcie badania alkomatem okazało się, że mieszkaniec Polkowic miał ponad 1,5 promila alkoholu.

Policjanci złapali 47-latka drugi raz. Badanie alkomatem dało wyższy wynik niż poprzednio

Wizja pozbawienia wolności i dotkliwej kary finansowej powinna wystarczająco podziałać na 47-latka. Tak się jednak nie stało. Jeszcze tego samego dnia, pięć godzin później, policjanci zastali kierowcę przy ul. Miedzianej za kierownicą hyundaia. Ponowne badanie alkomatem wykazało obecność alkoholu w organizmie drogowego recydywisty. Tym razem było to już 1,9 promila tej substancji.

Policjanci przypominają, że jazda w stanie nietrzeźwości to przestępstwo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kto znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Właśnie taka kara grozi dwukrotnie zatrzymanemu przez polkowickich policjantów 47-latkowi. Każdemu sprawcy opisywanego przestępstwa, który był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.