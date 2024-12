Minął rok od tragedii

Dwóch policjantów zginęło we Wrocławiu. Podejrzany na obserwacji, trzech mundurowych oskarżonych

Minął rok od straszliwej zbrodni, do której doszło we Wrocławiu. Maksymilian F. postrzelił dwóch policjantów, którzy go konwojowali. Niestety, obaj funkcjonariusze zmarli w szpitalu. 44-latek trafił na obserwację, a na ławie oskarżonych zasiądzie wkrótce… trzech policjantów.