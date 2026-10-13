Dwie godziny wołał o pomoc na Odrze. Mężczyzna utknął na betonowej budowli

Wpadł do Odry i nie mógł wrócić na brzeg

Do zdarzenia doszło późnym wieczorem w poniedziałek w rejonie ulicy Michalczyka we Wrocławiu, niedaleko stoczni. Mężczyzna znalazł się w wodzie, a następnie dotarł do betonowej konstrukcji unoszącej się na rzece. Choć udało mu się znaleźć na niej oparcie, nie był w stanie samodzielnie przedostać się na ląd.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Dolnośląskie WOPR, poszkodowany przez długi czas pozostawał w odosobnionym miejscu i wzywał pomocy. Dopiero reakcja świadka pozwoliła uruchomić działania ratunkowe.

- Wolał o pomoc około 2 godziny, zanim świadek powiadomił służby

- przekazało Dolnośląskie WOPR w komunikacie dotyczącym interwencji.

Ratownicy rozpoczęli poszukiwania po zgłoszeniu

Z informacji opublikowanych przez Wodną Służbę Ratowniczą wynika, że zgłoszenie dotyczące krzyków dobiegających znad Odry wpłynęło do dyżurnych o godzinie 21:45. Trzy minuty później, o 21:48, informację o zdarzeniu otrzymało również WOPR.

Świadek wskazał okolice, z których dochodziły wołania o pomoc. Ratownicy WSR, którzy patrolowali miasto, skierowali się w ten rejon i rozpoczęli poszukiwania. W akcję zaangażowali się także strażacy, policjanci oraz ratownicy WOPR.

Wodna Służba Ratownicza opisała stan, w jakim zastano poszkodowanego.

- Dzięki wskazaniu przez zgłaszającego miejsca, z którego dochodziły krzyki, ratownicy odnaleźli mężczyznę znajdującego się kilkanaście metrów od brzegu. Przemoczony mężczyzna trzymał się betonowej konstrukcji, która po wpadnięciu do wody stała się jego najbliższym schronieniem

- poinformowała WSR.

Mężczyzna został ewakuowany łodzią

Po odnalezieniu poszkodowanego ratownicy przystąpili do bezpiecznego przetransportowania go na ląd. Do czasu dotarcia łodzi ratowników mężczyzna otrzymywał wsparcie psychiczne. Następnie został podjęty na pokład jednostki ratowniczej i przewieziony w bezpieczne miejsce.

- Ratownicy WSR podjęli mężczyznę na pokład łodzi R1 i bezpiecznie ewakuowali go na brzeg pod mostem Sikorskiego, gdzie przekazano go pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego

- przekazała Wodna Służba Ratownicza.

Jak poinformowało Dolnośląskie WOPR, działania zakończono w rejonie mostu Sikorskiego, gdzie poszkodowany został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego.

W działaniach ratunkowych brały udział różne formacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo na wodzie i na lądzie. Wsparcia udzielili ratownicy Wodnej Służby Ratowniczej, Dolnośląskiego WOPR, Państwowej Straży Pożarnej, policjanci oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.