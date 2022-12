Eurojackpot 30.12.2022. Losowanie i wyniki Eurojackpot. Sprawdź, czy wygrałeś 30 grudnia

Wrocław. Gdy pan Adam podszedł do kasy, rozległ się alarm. Tego się nie spodziewał

LOSOWANIE EUROJACKPOT 30.12.2022

Eurojackpot losowanie i wyniki. W ostatnim czasie padły dwie potężne kumulacje w Eurojackpot. Kilka tygodni temu rozbita została pula w wysokości 570 mln zł, a przed dwoma tygodniami padła główna wygrana w wysokość 350 mln zł. Tym razem, w piątek, 30 grudnia można wygrać 100 mln zł. Czy komuś się uda rozbić bank? Sprawdźcie wyniki poniżej. Może ktoś z Was będzie miał szczęście w ostatnim losowaniu w 2022 roku.

EUROJACKPOT WYNIKI - 30 grudnia 2022

wyniki będą po godz. 20

Teraz dwa losowania Eurojackpot

Przypomnijmy, że z końcem marca weszła ważna zmiana - od tego czasu są dwa losowania Eurojackpot tygodniowo. To oznacza więcej szans na wygraną.

Wtorkowe losowania odbywają się pomiędzy 20.15 a 21.00.

Piątkowe losowania pozostały bez zmian – między 20.00 a 21.00.

Eurojackpot. Do której godziny?

Do której godziny można puszczać kupony w tej grze? We wtorki i piątki zakłady Eurojackpot można zawierać do godz. 19.00.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Gracze w Polsce już wiele razy wygrywali ogromne pieniądze w Eurojackpot. Oto najwyższe wygrane w naszym kraju w historii: