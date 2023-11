i Autor: pixabay.com

Koszmar w Kudowie-Zdroju

Kobieta zginęła od ciosów nożem. 19-latek usłyszał zarzuty

tas PAP 15:17

Zarzut zabójstwa usłyszał 19-letni mężczyzna, który we wtorek późnym wieczorem w Kudowie-Zdroju śmiertelnie ugodził nożem 60-letnią kobietę. Według lokalnych mediów, to babcia młodego mężczyzny. Co było motywem zbrodni?