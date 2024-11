Kolejne zatrzymanie we Wrocławiu. Członek rady nadzorczej lotniska w rękach CBA

To się w głowie nie mieści

Połowa punktów to będzie sukces

To ona będzie rządziła Wrocławiem podczas nieobecności Jacka Sutryka

Afera Collegium Humanum. Kolejne zatrzymanie we Wrocławiu

Jacek Sutryk to nie jedyna osoba, która w czwartek (14 listopada) została we Wrocławiu zatrzymana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku ze sprawą Collegium Humanum. Jak poinformował rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński, na wrocławskim lotnisku zatrzymano przewodniczącego rady nadzorczej portu lotniczego we Wrocławiu.

- Dzisiaj po południu do sprawy nieprawidłowości w Collegium Humanum na polecenie prokuratora agenci CBA na terenie wrocławskiego lotniska zatrzymali kolejną osobę. Mężczyzna niebawem zostanie przewieziony do wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach – napisał Dobrzyński na Platformie X. W rozmowie z PAP dodał, że o czasie i miejscu zatrzymań za każdym razem decyduje prokurator prowadzący sprawę.

Prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z biura prasowego Prokuratury Krajowej potwierdziła, że chodzi o Mariana Dymalskiego, przewodniczącego rady nadzorczej portu lotniczego we Wrocławiu.

Przypomnijmy, że w czwartek rano zatrzymany został Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Więcej o tej sprawie TUTAJ: Jacek Sutryk zatrzymany przez CBA! Chodzi o kontrowersyjną uczelnię Collegium Humanum

Dzisiaj po południu do sprawy nieprawidłowości w Collegium Humanum na polecenie prokuratora agenci @CBAgovPL na terenie wrocławskiego lotniska zatrzymali kolejną osobę. Mężczyzna niebawem zostanie przewieziony do wydziału zamiejscowego@PK_GOV_PL w Katowicach pic.twitter.com/EulfTkhVif— Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) November 14, 2024