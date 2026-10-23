Koń ugrzązł w błocie i nie mógł się wydostać. Strażacy walczyli z czasem

Dramatyczne zgłoszenie pod Polkowicami

Sytuacja rozpoczęła się niedługo po 11:00. Właśnie wtedy do Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach spłynęło zgłoszenie o koniu wymagającym natychmiastowej interwencji. Zwierzę tkwiło w zalanym rowie, zlokalizowanym na pastwisku pomiędzy Wysoką a Jędrzychówkiem. Okazało się, że zejście do rowu okazało się niezwykle niebezpieczne. Bagniste, torfowe dno sprawiło, że koń nie mógł sam się uwolnić. Z każdym momentem zwierzę słabło.

Relację z przebiegu wydarzeń przedstawiła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach.

- Zwierzę przebywające na pastwisku weszło do rowu, gdzie z powodu grząskiego, torfowego podłoża ugrzęzło niemal do połowy ciała. Koń nie był w stanie samodzielnie wydostać się z błotnistego terenu, a jego postępujące wycieńczenie oraz częściowe podtapianie stwarzały zagrożenie dla jego życia

- przekazał mł. kpt. Adrian Ziemiański, pełniący funkcję oficera prasowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach.

Strażacy walczyli o życie konia. Wielogodzinna akcja w grząskim terenie

Na wskazane miejsce niezwłocznie skierowano jednostki strażackie. Rozpoczęto żmudną i bardzo trudną akcję ratunkową. Działania w bagnistym, niestabilnym terenie były skomplikowane. Zwierzę było na skraju wyczerpania, a czas działał na jego niekorzyść. Funkcjonariusze musieli zachować szczególną ostrożność, aby zminimalizować stres konia, dbając zarazem o własne bezpieczeństwo w grząskim błocie.

- Po kilku godzinach trudnych i wymagających działań, prowadzonych w wyjątkowo grząskim terenie, strażakom udało się wydobyć zwierzę z rowu

- zaznaczył mł. kpt. Adrian Ziemiański.

Udana akcja ratunkowa. Koń przekazany pod opiekę weterynarza

Wielki upór i poświęcenie uczestników akcji zaowocowały sukcesem. Po wielogodzinnych zmaganiach udało się bezpiecznie oswobodzić konia z błotnego potrzasku. Wyczerpane, ale ocalone zwierzę trafiło od razu pod skrzydła wezwanego weterynarza oraz swojego właściciela.