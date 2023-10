Makabryczne odkrycie w studni. Koń umierał w cierpieniach. Zasypano go ziemią i wapnem

Kto to jest?

To już ten weekend?

Do zdarzenia miało dojść około pół roku temu, jednak dopiero niedawno cała sprawa wyszła na jaw. Dzierżawca terenu miał nie udzielić pomocy i nie wezwać weterynarza do zwierzęcia, które wpadło do niezabezpieczonej studni. Zwłoki konia zostały zasypane ziemią i wapnem. O sprawie dowiedziała się i nagłośniła ją fundacja Centaurus, zajmująca się niesieniem pomocy zwierzętom.

- Przy okazji innej interwencji dostaliśmy zgłoszenie od świadka, który mówi, że widział, jak zwierzę wpadło do studni - mówi w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Norbert Ziemlicki z fundacji Centaurus. - Świadek twierdzi, że osoba, która się tym koniem opiekowała, zamiast mu pomóc, zasypała zwierzę wapnem i ziemią.

Wszystko wskazuje na to, że zwierzę, które znalazło się w pułapce bez wyjścia, konało w ogromnych męczarniach. Nieudzielenie pomocy zwierzęciu i potraktowanie go w tak nieludzki sposób to jednak nie jedyny zarzut pod adresem osoby, która dokonała tego czynu.

- Jest to zagrożenie epidemiologiczne - dodaje przedstawiciel fundacji na antenie Radia Wrocław. - Mogło dojść do skażenia gruntów i wód gruntowych.

Obrońcy zwierząt powiadomili o zdarzeniu policję i zapowiedziała, że zgłosi również sprawę prokuraturze. Szczątki konia zostały wyciągnięte ze studni i zabezpieczone przez policję i prokuraturę. Trwa ustalanie, do kogo należy posesja, kto ją dzierżawił, a także kto był właścicielem zwierzęcia.

Czy potrafisz prawidłowo określić płeć zwierząt? Pytanie 1 z 10 Samica psa to: łania suka psica Dalej