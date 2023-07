i Autor: ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE, FOT. SHUTTERTOCK Miał ją tylko odwieźć do domu. 28-latek perfidnie wykorzystał bezradność wrocławianki

28-letni mężczyzna wykorzystał bezradność wrocławianki, którą miał odwieźć do domu. Kierowca świadczący usługi przewozów na tzw. aplikację perfidnie skrzywdził swoją pasażerkę. Do koszmaru doszło we Wrocławiu.