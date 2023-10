i Autor: Mateusz Jagielski/East News; Piotr Molecki/East News; Paweł Dąbrowski/Super Express; Sebastian Wielechowski/Super Express

Oficjalne dane

Kto zdobył mandat, a kto stracił? Są zaskoczenia! Wybory we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku

tas 11:55 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wybory do Sejmu 2023. Znamy już wyniki we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Kto zdobył mandat posła, a kto nie wszedł ponownie do parlamentu? Sprawdźcie.