Ktoś podszywa się pod wrocławskie Zoo. Fejkowe konto organizuje konkursy

Fałszywe konto wrocławskiego Zoo na Facebooku

Na Facebooku pojawił się profil „Wrocławskie Ogrody Zoologiczne” podszywający się pod wrocławskie Zoo. - Apelujemy o nie podawanie danych wrażliwych temu i żadnemu innemu użytkownikowi. „Konkursy” prowadzone przez tę stronę nie są prawdziwe – alarmuje wrocławskie Zoo.

Jak możemy przeczytać na oficjalnym fanpage’u wrocławskiego ogrodu zoologicznego, konkursy prowadzone przez zoo wrocławskie znajdują się wyłącznie na profilach społecznościowych pod nazwami:

Instagram, tiktok: zoowroclaw

Facebook: ZOO Wrocław

Jak się okazuje profil „Wrocławskie Ogrody Zoologiczne” powstał 21 lipca. Ma skopiowane dane kontaktowe z oficjalnego profilu, a pierwsze posty wydawały się „neutralne”. Dwa ostatnie wpisy to natomiast konkursy, w których rzekomo można wygrać 4 bilety do Zoo. W sumie są pod nimi 23 tysiące komentarzy! które należało wpisać, by wziąć udział w „konkursach”.

Okazuje się, że internauci, którzy zostawili komentarz, otrzymywali następnie informację na messengerze, że „wygrali”, ale musieli dokończyć rejestrację klikając w podesłany link.

- Nie klikajcie w linki wysyłane przez tego użytkownika. Nie mamy pewności, do jakich skutków może prowadzić interakcja z tym kontem – dodaje Zoo we Wrocławiu.