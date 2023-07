Najsłynniejsze ZOO w Polsce z nowym dyrektorem! "To dla mnie fantastyczne wyzwanie"

Ni to zebra, ni to koń. Sensacja we wrocławskim zoo? Wszystkiemu winne są... owady

ZOO we Wrocławiu ma nowego dyrektora

Dwuetapowy konkurs na Dyrektora Generalnego ZOO we Wrocławiu przeprowadziła międzynarodowa komisja składająca się z m.in. wybitnych przyrodników z Polski i Niemiec i Czech. Od kandydatów wymagano co najmniej 6-letniego doświadczenia w kierowaniu zespołem, biegłej znajomość języka angielskiego oraz znajomości prawa w zakresie działalności ogrodów zoologicznych i ochrony zwierząt. Co więcej, kandydaci mieli przygotować również wieloletni plan rozwoju i działalności ogrodu.

Zwyciężczynią konkursu została Marta Zając-Ossowska. - Cieszę, że moja koncepcja rozwoju ZOO okazała się dla komisji konkursowej najciekawsza i warta realizacji. Objęcie tak ważnej funkcji jest zwieńczeniem 12 lat mojej pracy na rzecz tej prestiżowej organizacji. Wykorzystam całą swoją wiedzę i doświadczenie, aby kontynuować rozwój ZOO, zapewnić najlepsze warunki pracy dla zespołu oraz naszych zwierzęcych podopiecznych - stwierdziła nowa dyrektor generalna ZOO.

- 10 lipca nasz ogród obchodził 158. rocznicę powstania. Na to w jakim miejscu się znajdujemy pracowało kilka pokoleń jego pracowników dbając o rozwój placówki. Teraz jest czas, aby troszczyć się o to dziedzictwo i dołożyć wszelkich starań, abyśmy się ciągle rozwijali i szli z duchem czasu. Tym bardziej cieszę się z wyboru Marty Zając-Ossowskiej, wierzę bowiem, że stworzymy silny tandem, który przyspieszy rozwój naszego ogrodu - powiedziała z kolei Joanna Kasprzak, Prezes Zarządu ZOO WROCŁAW Sp. z o.o.

Kim jest Marta Zając-Ossowska?

Marta Zając-Ossowska, która została nową Dyrektor Generalną ZOO we Wrocławiu, jest absolwentką zootechniki na Uniwersytecie Przyrodniczym. Ukończyła również podyplomowo studia managerskie i pedagogikę, a obecnie przygotowuje doktorat wdrożeniowy na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Marta Zając-Ossowska od lat współpracuje z organizacjami zrzeszającymi ogrody zoologiczne m.in. jest członkinią EAZA Communication Committee, a także EAZA Education Committee. Co więcej, od 2019 roku jest dyrektorem Wydziału Edukacji we wrocławskim ZOO.

