Wrocław. Bitwa kibiców Betisu i Chelsea na Rynku. Interweniowała policja

Policja we Wrocławiu czeka na zgłoszenia od osób, które zostały poszkodowane we wtorkowej bójce kibiców realu Betis Sewilla i Chelsea Londyn na Rynku. Z licznych nagrań, które pojawiły się po tym zdarzeniu w internecie, wynika, że doszło do znacznych zniszczeń, a chuligani używali nie tylko pięści, lecz również ławek, krzeseł, butelek i innych przedmiotów, które mogłyby posłużyć za broń.

- Około godziny 19:30 na terenie wrocławskiego Rynku policjanci interweniowali w związku z incydentem, do jakiego doszło pomiędzy kibicami drużyn przyjezdnych, które w ramach finału Ligi Konferencji mają jutro rozegrać mecz. Mundurowi zareagowali niezwłocznie po tym zajściu, czego skutkiem było to, że nie doszło do dalszej eskalacji konfliktu i negatywnych zachowań. Kibice rozbiegli się w różnych kierunkach i nadal trwają czynności zmierzające do ich identyfikacji prowadzone przez policjantów pionu kryminalnego - informuje Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

Kilka incydentów z udziałem piłkarskich chuliganów we Wrocławiu

To niejedyny niebezpieczny incydent z udziałem kibiców we Wrocławiu, do którego doszło przed środowym finałem Ligi Konferencji na miejscowym stadionie.

- O godzinie 23.00 policjanci zauważyli grupę około 10 osób szarpiących się ze sobą za ubrania. Zareagowali natychmiast podbiegając w miejsce konfliktu, jednak większość kibiców w tym momencie rozbiegła się. Został zatrzymany 31-letni obywatel Hiszpanii, który był najbardziej agresywny. Dziś zaplanowano czynności procesowe z udziałem biegłego tłumacza. Policjanci analizują monitoring pod kątem identyfikacji uczestników tego zajścia - informują mundurowi.

Jakby tego było mało, do kolejnego zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę, 28 maja, ok. godz. 5.10, gdy policjanci analizowali bieżące nagrania z monitoringu, w tym z okolic rynku. W tym czasie zauważyli grupę mężczyzn, którzy demontowali flagi finału Ligi Konferencji UEFA zamieszczone na słupie. Skierowani na miejsce policjanci zatrzymali 3 mężczyzn - obywateli Hiszpanii - niosących zabrane flagi. Zostali przetransportowani do najbliższego komisariatu w celu wykonania wszelki ustaleń i czynności - dodają policjanci z Wrocławia.

Kibice Legii Warszawa podpalili własny stadion podczas meczu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.