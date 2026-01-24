Marsz Ciszy w Jeleniej Górze. Upamiętnią tragicznie zmarłą Danusię. "Będzie trwać dalej w każdym z nas"

Tragiczna śmierć 11-letniej Danusi w Jeleniej Górze wstrząsnęła Polską.

W sobotę ulicami miasta przejdzie Marsz Ciszy, by upamiętnić dziewczynkę zabitą w pobliżu szkoły.

Organizatorzy apelują o godny przebieg marszu i refleksję.

Uczestnicy wezmą udział w akcji bransoletek, które wykonali uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Tragedia w Jeleniej Górze. Marsz Ciszy

W sobotę o godzinie 15, spod Ratusza w Jeleniej Górze wyruszy Marsz Ciszy. Wydarzenie to ma być wyrazem pamięci o 11-letniej Danusi, która 15 grudnia 2025 roku została zabita w pobliżu szkoły. W związku z tą tragedią zatrzymano 12-letnią dziewczynkę, wobec której sąd zastosował środek tymczasowy. Sędzia nie ujawniła, jaki charakter ma ten środek. Wiadomo jedynie, że w przypadku dziecka poniżej 13. roku życia, może to być m.in. umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie leczniczym, lub nadzór kuratora.

„Prosimy i apelujemy o uszanowanie charakteru marszu i o to, aby jego przebieg był spokojny i odbywał się we wzajemnym szacunku” – napisano w oświadczeniu. Organizatorzy podkreślają, że celem marszu jest uczczenie pamięci Danusi oraz zwrócenie uwagi na ważne kwestie związane z wychowaniem i bezpieczeństwem dzieci"

Wzruszający gest. Zrobią to dla Danusi

Organizatorzy sformułowali dziesięć haseł, które mają towarzyszyć uczestnikom marszu. Wśród nich znalazły się pytania o rolę dorosłych w życiu dzieci, edukację psychologiczną w szkołach oraz regulację dostępu do treści cyfrowych i sztucznej inteligencji. „Czy jako dorośli zawiedliśmy nasze dzieci?”, „Reagujmy na przemoc! Nie bagatelizujmy sygnałów!”, „Algorytm nie jest przyjacielem, nie jest rodzicem, nie jest nauczycielem”.

Uczestnicy marszu wezmą udział w akcji bransoletek, które wykonali uczniowie, nauczyciele i rodzice. Zostaną rozdane chętnym. „Danusia uwielbiała je robić - z kolorowych koralików tworzyła małe symbole radości, bliskości i dobroci. Dziś te bransoletki stają się znakiem pamięci o Niej, ale także mostem łączącym ludzi w empatii i wspólnym przeżywaniu straty” - napisali organizatorzy.