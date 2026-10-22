Miał być skromną budowlą. Dziś jest dumą Polski i skarbem UNESCO

Miał nie przetrwać, a stał się cudem w Świdnicy

Dzieje tego miejsca fascynują i dowodzą niezwykłego uporu. Wszystko ma swój początek po zakończeniu wyniszczającego konfliktu, kiedy to traktat westfalski pozwolił ewangelikom wznosić własne domy modlitwy. Zastrzeżenia, z jakimi wystąpili katoliccy Habsburgowie, były jednak drakońskie. Według informacji na stronie obiektu, wierni mogli wybudować kościół jedynie poza granicami miasta, rezygnując z dzwonnicy i wież. Materiały musiały być nietrwałe: drewno, piasek, słoma i glina. Dodatkowo budowla nie mogła wyglądać jak typowy kościół, a czas realizacji ograniczono do dwunastu miesięcy. Umiejscowienie poza obwarowaniami, ale nadal w strefie ostrzału, stwarzało ryzyko zniszczenia w przypadku pożaru, napadu czy zawirowań politycznych.

Kościół Pokoju w Świdnicy: Szybka budowa

Pomimo rygorystycznych warunków, społeczność Świdnicy z zapałem przystąpiła do dzieła. Pracami zarządzał lokalny rzemieślnik Andreas Kaemper, opierając się na koncepcji wrocławskiego twórcy, Albrechta von Säbischa. Świątynię oparto na konstrukcji słupowo-ryglowej, a wolne miejsca pomiędzy drewnianymi elementami wypełniono miksturą słomy i gliny. Ogromną pomoc zaoferował arystokrata Johann Heinrich von Hochberg, przekazując budowniczym aż dwa tysiące dębów ze swoich włości. Zaangażowanie wszystkich warstw społecznych pozwoliło na sfinalizowanie inwestycji dwa miesiące przed wymaganym czasem. Pierwsze nabożeństwo odprawiono 24 czerwca 1657 roku i odbywają się one nieprzerwanie do dziś.

Wnętrze Kościoła Pokoju w Świdnicy robi ogromne wrażenie

Chociaż pierwotnie świątynia prezentowała się dość powściągliwie, z upływem lat jej środek ewoluował w spektakularne dzieło sztuki. Obecnie, dysponując powierzchnią 1090 metrów kwadratowych, jest w stanie przyjąć imponującą liczbę 7,5 tysiąca wiernych. Prawdziwy podziw budzą jednak fantazyjne, barokowe ornamenty.

Unikatowy ołtarz - w centralnym punkcie nie znajdziemy obrazu, lecz grupę sześciu rzeźb ukazujących chrzest Jezusa. Powyżej umieszczono fryz z niemiecką inskrypcją: „Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohigefallen habe”, co oznacza: „To jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem”.

Ozdobna ambona - spektakularnie prezentuje się również ambona pochodząca z 1729 roku. Jej podstawę symbolicznie unoszą uosobienia cnót: Wiary, Nadziei i Miłości. Schody z kolei dekorują rzeźbione sceny Zesłania Ducha Świętego, Golgoty oraz Raju.

Majestatyczne organy i loże - wnętrze skrywa dwa instrumenty muzyczne: mniejsze organy ulokowane za ołtarzem oraz potężne, w stylu rokoko, znajdujące się na emporze zachodniej.

Wzrok przykuwa także okazała, oszklona loża, będąca własnością rodu Hochbergów, niegdysiejszych panów na Zamku Książ. Interesujący jest fakt, że każda z 27 lóż posiada odrębne drzwi wejściowe z zewnątrz budynku.

Kościół Pokoju w Świdnicy to skarb z listy UNESCO

Zdumiewające dzieje i oryginalna forma architektoniczna przyniosły tej budowli globalną sławę.

„Kościół Pokoju został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2001 r., jako niepowtarzalne świadectwo wiary, wspólnoty religijnej oraz rozwiązań architektonicznych”

- można przeczytać na stronie kosciolpokoju.pl. To jedno z trzech miejsc w województwie dolnośląskim uhonorowanych w ten sposób, tuż obok wrocławskiej Hali Stulecia i bliźniaczego Kościoła Pokoju zlokalizowanego w Jaworze. Zarządcy obiektu przypominają, że to „największa drewniana barokowa świątynia w Europie, jeden z siedmiu nowych cudów Polski według National Geographic”.

Kościół Pokoju w Świdnicy - zwiedzanie, bilety, godziny otwarcia

Zastanawiasz się nad wizytą w tym unikalnym punkcie na mapie?

Godziny otwarcia:

Od kwietnia do października: poniedziałek-sobota: 9:00-18:00, w niedziele i święta: 12:00-18:00.

W listopadzie i marcu: poniedziałek-sobota: 9:00-16:30, w niedziele i święta: 12:00-16:30.

Od grudnia do lutego: poniedziałek-sobota: 10:00-15:00, w niedziele i święta: 12:00-15:00.

Uwaga: zwiedzanie jest niedostępne w Wielki Piątek, w dniu Wszystkich Świętych (1.11) oraz w Wigilię (24.12).

Opłaty (cegiełka na remont):

Bilet normalny: 18 zł.

Bilet ulgowy (dla studentów, emerytów i grup): 15 zł.

Dla dzieci i młodzieży: 10 zł.

Pakiet rodzinny (dwoje dorosłych i dzieci): 45 zł.

Odkrywanie tajemnic kościoła z audioprzewodnikiem trwa mniej więcej 40 minut. Cały kompleks jest przyjazny dla osób na wózkach inwalidzkich. Na terenie Placu Pokoju funkcjonuje również klimatyczna kawiarnia, oferująca regionalne specjały.